  1. استانها
  2. قم
۱۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

حجت‌الاسلام غرویان:

نمایشگاه دائمی کتابهای حوزوی برپا شود

نمایشگاه دائمی کتابهای حوزوی برپا شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر مطالعات وپژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد قم گفت: علاوه بر نمایشگاه‌های موسمی کتاب، باید نمایشگاه‌های دائمی کتاب در حوزه‌ها برپا شود تا آخرین محصولات علمی و فرهنگی را در اختیار محققان قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن غرویان اظهار کرد: تعدادی کتابهای مبنایی وجود دارد که پایه‌های علوم اسلامی هستند و باید همچنان بر اساس برهان و استدلال منطقی محفوظ بمانند.

وی افزود: در بخشی دیگر کتابهای کاربردی قرار دارند و در این حوزه کاستیهایی مشاهده می‌شود که باید آنها را اصلاح کرده و این آثار متناسب با نیازهای روز تدوین و نگارش شوند و هر از گاهی تغییر کنند زیرا نیازهای فکری انسان روز به روز تغییر می‌کند.

مسئول دفتر مطالعات وپژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد قم با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاه‌های کتاب، گفت: باید نمایشگاه‌هایی به طور دائم در حوزه‌های علمیه برپا شود تا محققان آگاهی لازم در زمینه آخرین محصولات فکری محققان، استادان و متفکران را کسب کنند.

وی ادامه داد: دانش‌پژوهان و طلاب باید به طور دائم در نمایشگاه‌های کتاب حضور پیدا کنند و از آخرین تالیفات و تحقیقات مطلع شوند تا به رشد، بالندگی، تولید علم و اندیشه برسند.

غرویان تاکید کرد: نمایشگاه‌ها باید آخرین دستاوردها را به زبان‌های مختلف در اختیار طلاب و استادان قرار دهند.

وی به طلاب پژوهشگر و نویسنده پیشنهاد کرد که زبان‌های علمی دنیای امروز مانند انگلیسی، فرانسه و... را در حوزه‌ها بیاموزند تا بتوانند دنیای معاصر را از دستاوردهای فکری و علمی مطلع کنند.

کد مطلب 1503561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه