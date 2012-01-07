نمایشگاه دائمی کتابهای حوزوی برپا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن غرویان اظهار کرد: تعدادی کتابهای مبنایی وجود دارد که پایههای علوم اسلامی هستند و باید همچنان بر اساس برهان و استدلال منطقی محفوظ بمانند.
وی افزود: در بخشی دیگر کتابهای کاربردی قرار دارند و در این حوزه کاستیهایی مشاهده میشود که باید آنها را اصلاح کرده و این آثار متناسب با نیازهای روز تدوین و نگارش شوند و هر از گاهی تغییر کنند زیرا نیازهای فکری انسان روز به روز تغییر میکند.
مسئول دفتر مطالعات وپژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد قم با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاههای کتاب، گفت: باید نمایشگاههایی به طور دائم در حوزههای علمیه برپا شود تا محققان آگاهی لازم در زمینه آخرین محصولات فکری محققان، استادان و متفکران را کسب کنند.
وی ادامه داد: دانشپژوهان و طلاب باید به طور دائم در نمایشگاههای کتاب حضور پیدا کنند و از آخرین تالیفات و تحقیقات مطلع شوند تا به رشد، بالندگی، تولید علم و اندیشه برسند.
غرویان تاکید کرد: نمایشگاهها باید آخرین دستاوردها را به زبانهای مختلف در اختیار طلاب و استادان قرار دهند.
وی به طلاب پژوهشگر و نویسنده پیشنهاد کرد که زبانهای علمی دنیای امروز مانند انگلیسی، فرانسه و... را در حوزهها بیاموزند تا بتوانند دنیای معاصر را از دستاوردهای فکری و علمی مطلع کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر مطالعات وپژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد قم گفت: علاوه بر نمایشگاههای موسمی کتاب، باید نمایشگاههای دائمی کتاب در حوزهها برپا شود تا آخرین محصولات علمی و فرهنگی را در اختیار محققان قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن غرویان اظهار کرد: تعدادی کتابهای مبنایی وجود دارد که پایههای علوم اسلامی هستند و باید همچنان بر اساس برهان و استدلال منطقی محفوظ بمانند.
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