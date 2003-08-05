نظارت شوراي نگهبان براي جلوگيري از دخالت قدرت در انتخابات آزاد ضروري است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" انصاري راد گفت: شوراي نگهبان چنانچه شواهد و تجربه هاي گذشته نشان مي دهد، با حسن نيت و بر اساس مصلحت و بينش خاص ، عده اي را رد مي كند و يا عده اي را معرفي مي كند كه اين دخالت صريح در انتخابات و محدود كردن حاكميت مردم است.

وي افزود: در نظارت، استطلاع لازمه ذات آن است و استصواب قيدي خارج از محتوا و معناي نظارت است ونياز به بيان قانونگذار دارد و در قانون اساسي اين مطلب وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اين كه شوراي نگهبان نظارت خود را استصوابي مي داند در صورتي كه در قانون اساسي استصوابي قيد نشده است، گفت: بي شك شرايط حساس كشور نيازمند يك تصميم گيري و انتخاب سرنوشت ساز است.

انصاري راد افزود: بدون ترديد مهم ترين و مستحكم ترين و بي هزينه ترين وسيله دفاع از كشور و يگانه امري كه كشور را از دخالت خارجي و فشارهاي داخلي مي رهاند ، اعتماد مردم به مديريت و سياستهاي معقول و قابل قبول است و تنها راه براي حصول اين موضوع ، انتخابات آزاد و بدون دخالت هر كس و تشكيل مجلس قدرتمند است.

انصاري راد گفت: بايد مطبوعات بر اساس قانون اساسي آزاد باشند و انديشه وران و رجال سياست و احزاب ، با تمام وجود در عرصه كشور حضور داشته باشند و بتوانند سياستهاي دولت مردان را نقد كنند و از تعرض غيرقانوني مصون باشند.