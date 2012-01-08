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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

رضایی در گفتگو با مهر:

میانگین زمان حضور فوریتهای پزشکی ساوه کمتر از پنج دقیقه است

میانگین زمان حضور فوریتهای پزشکی ساوه کمتر از پنج دقیقه است

ساوه - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان ساوه گفت: میانگین حضور نیروهای اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه در محل حادثه در درون شهر 4.7 دقیقه و در ماموریتهای جاده ای 8.5 دقیقه است.

حبیب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه طی نه ماه امسال چهار هزار و 437 ماموریت انجام داده است.

وی افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده، دو هزار و 538 مورد شهری، هزار و 39 ماموریت جاده ای و 860 مورد نیز بین مراکز بوده است.

رضایی گفت: در نتیجه این ماموریت ها سه هزار و 939 بیمار و مجروح به مراکز درمانی انتقال یافتند که از این تعداد یک هزار و 551 نفر مجروح جاده ای و مابقی بیمار بودند.
 
وی اضافه کرد: مرکز حوادث و فوریت های پزشکی ساوه هم اکنون دارای شش پایگاه فعال، اتاق پیام و هشت دستگاه آمبولانس است.
 
رضایی ادامه داد: این مرکز در سال 1358 در ساوه تاسیس شد و از ابتدای فعالیت خود دارای دو کد عملیاتی بوده که علاوه بر پوشش سطح شهر، محورهای مواصلاتی را نیز پوشش می دهد.
 
وی افزود: تلفن 115 این مرکز در تمامی ساعات شبانه روز آماده دریافت پیام های مردم در خصوص حوادث پیش آمده است.
 
کد مطلب 1503629

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