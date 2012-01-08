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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

دلشادی به مهر خبر داد:

حضور استان مرکزی با هشت اثر نمایشی و مکتوب در جشنواره استانی حوزه هنری

حضور استان مرکزی با هشت اثر نمایشی و مکتوب در جشنواره استانی حوزه هنری

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: حوزه هنری استان مرکزی با چهار اثر نمایشی و ادبی کودک و نوجوان در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری حاضر شد.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایش ها در چهار بخش بزرگسالان، آئینی و سنتی، خیابانی و کودک و نوجوان است.

وی گفت: نمایش هتل بی ستاره در بخش بزرگسالان به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد محمدی، مجلس تعریه شهادت امیر کبیر در بخش نمایش آئینی و سنتی به کارگردانی مهدی دریایی، نمایش تولد در بخش نمایشهای خیابانی به نویسندگی و کارگردانی میثم سرآبادانی و نمایش ستاره و جادوگر سیبیلو در بخش کودک و نوجوان به نویسندگی و کارگردانی رضا میرزایی است.

دلشادی گفت: تمامی این نمایشها طی سه سال اخیر توسط هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی تولید شده و به اجرای عموم در آمده است و حائز رتبه های برتر در جشنواره های مختلف شدند.

حضور چهار اثر ادبی

حوزه هنری استان مرکزی با 4 کتاب در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حضور می یابد.
 
 دلشادی گفت: حوزه هنری استان مرکزی همچنین با چهار کتاب در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حضور یافت.

وی اضافه کرد: کتاب سرزمین آفتاب کتابی تدوینی توسط دفتر آفرینشهای ادبی مشتمل بر اشعاری از 33 شاعر استانی با موضوع آزاد در دو قالب کلاسیک و نو و کتاب نگاه اول هم کتابی تدوینی توسط دفتر آفرینشهای ادبی شامل آثاری از هفت داستان نویس استانی در قالب داستان کوتاه با موضوع آزاد است.

وی گفت: کتاب چلچراغ  مشتمل بر اشعاری از 25 شاعر استانی با موضوع عاشورا و دفاع مقدس، و کتال جز حرف تو  که به کوشش عباس محمدی گردآوری شده و آثاری از 40 شاعر کشوری با موضوع دفاع مقدس در قالب رباعی را در بر می گیرد از دیگر آثار ارائه شده است.

 
 
کد مطلب 1503638

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