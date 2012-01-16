به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید هاشم عارف در مراسم بهره برداری و اختصاص چهار بلوک ساختمانی به پارک علم وفناوری و مرکز رشد علوم انسانی در شهرک پردیسان قم گفت: این بلوک‌ها در موقعیتی ویژه با متراژ سه هزار و 500 متر زیربنا جهت استقرار واحدهای فناور دانش بنیان به بهره‌برداری رسید.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم با تاکید براینکه وزیر مسکن و شهرسازی با اختصاص این مجتمع به پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی موافقت قطعی کرده است، ادامه داد: در جریان بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از شهرک پردیسان قم و افتتاح و کلنگ زنی تعدادی از پروژه های عمرانی و مسکونی این شهرک، تعداد چهار بلوک ساختمانی از مجتمع مروارید نیز در این شهرک به پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی قم اختصاص یافت.



تا پایان برنامه پنجم 550 شرکت دانش بنیان را تحت پوشش قرار می دهیم



وی با اشاره به اینکه برنامه های متنوع و زیر بنایی برای رشد و توسعه ایده های دانش بنیان نوآوران و فناوران استان داریم، اظهار داشت: پارک علم و فناوری قم تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 500 شرکت دانش بنیان را تحت پوشش قرار خواهد داد.



سرپرست پارک علم و فناوری قم با تاکید بر این مطلب که مدیران ارشد استان علاقه و تلاش بسیاری بر راه اندازی و توسعه این پارک دارند، گفت: اولین مجوز مرکز رشد تخصصی علوم انسانی در سطح کشور به استان قم اختصاص یافته و این مجموعه به عنوان یک مجموعه فعال در حوزه فناوری های نرم پس از طی یک روند کارشناسی دراز مدت، همزمان با پارک علم و فناوری افتتاح خواهد شد.



توسعه کسب وکار دانش بنیان در راس برنامه های پارک است



سرپرست پارک علم و فناوری استان قم، درباره ضرورت راه اندازی پارک علم و فناوری در قم گفت: هدف این پارک توسعه کسب و کار دانش بنیان از طریق جذب و پذیرش موسسات و شرکتهای دانش بنیان است.



استاد دانشگاه قم، با تاکید براینکه حلقه های مفقوده نظام تحقیقات و فناوری، پارک های علم و فناوری هستند، ادامه داد: هدف اصلی پارک‌ها افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت بین شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان است.



برخی از مزایای پارک علم و فناوری



عارف درباره مزایای ویژه راه اندازی پارک علم و فناوری بیان داشت: طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، پانزده سال معافیت از مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان زیر مجموعه پارکها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.



پذیرش شرکت های دانش بنیان در پارک و مرکز رشد تابعه



وی در ادامه اضافه کرد: روند پذیرش شرکت های دانش بنیان در پارک و مرکز رشد تابعه آن طی روزهای آینده بطور رسمی آغاز خواهد شد و شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه پارک به آدرس www.qomstp.ir اقدام به تکمیل فرمهای اولیه نمایند.



اختصاص سه هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان



سرپرست پارک علم و فناوری با عنوان این مطلب که مهمترین خدمات پارکها، تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید و عرضه محصول با اعطای وامهای کم بهره یا بدون بهره به شرکت های دانش بنیان است، گفت: هم اکنون دولت کمک به این شرکتها را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی اعتباری بیش از سه هزارمیلیارد تومان در دستور کار خود قرار داده است.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم با عنوان این مطلب که مقدمات راه اندازی پارک علم و فناوری در استان قم فراهم شده است، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته پارک علم و فناوری استان با حضور مقامات عالی کشوری و استانی در ایام دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.



وی در پایان به تشریح تلاش‌های صورت گرفته در راستای راه اندازی پارک و تامین بودجه آن پرداحته و از زحمات مسئولان ارشد استان بویژه استاندار قم و معاون وی که حمایت‌های ویژه‌ای برای ایجاد پارک علم و فناوری استان انجام داده‌اند، تقدیر کرد.