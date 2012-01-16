به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید هاشم عارف در مراسم بهره برداری و اختصاص چهار بلوک ساختمانی به پارک علم وفناوری و مرکز رشد علوم انسانی در شهرک پردیسان قم گفت: این بلوکها در موقعیتی ویژه با متراژ سه هزار و 500 متر زیربنا جهت استقرار واحدهای فناور دانش بنیان به بهرهبرداری رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با تاکید براینکه وزیر مسکن و شهرسازی با اختصاص این مجتمع به پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی موافقت قطعی کرده است، ادامه داد: در جریان بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از شهرک پردیسان قم و افتتاح و کلنگ زنی تعدادی از پروژه های عمرانی و مسکونی این شهرک، تعداد چهار بلوک ساختمانی از مجتمع مروارید نیز در این شهرک به پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی قم اختصاص یافت.
تا پایان برنامه پنجم 550 شرکت دانش بنیان را تحت پوشش قرار می دهیم
وی با اشاره به اینکه برنامه های متنوع و زیر بنایی برای رشد و توسعه ایده های دانش بنیان نوآوران و فناوران استان داریم، اظهار داشت: پارک علم و فناوری قم تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 500 شرکت دانش بنیان را تحت پوشش قرار خواهد داد.
سرپرست پارک علم و فناوری قم با تاکید بر این مطلب که مدیران ارشد استان علاقه و تلاش بسیاری بر راه اندازی و توسعه این پارک دارند، گفت: اولین مجوز مرکز رشد تخصصی علوم انسانی در سطح کشور به استان قم اختصاص یافته و این مجموعه به عنوان یک مجموعه فعال در حوزه فناوری های نرم پس از طی یک روند کارشناسی دراز مدت، همزمان با پارک علم و فناوری افتتاح خواهد شد.
توسعه کسب وکار دانش بنیان در راس برنامه های پارک است
سرپرست پارک علم و فناوری استان قم، درباره ضرورت راه اندازی پارک علم و فناوری در قم گفت: هدف این پارک توسعه کسب و کار دانش بنیان از طریق جذب و پذیرش موسسات و شرکتهای دانش بنیان است.
استاد دانشگاه قم، با تاکید براینکه حلقه های مفقوده نظام تحقیقات و فناوری، پارک های علم و فناوری هستند، ادامه داد: هدف اصلی پارکها افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت بین شرکتها و مؤسسههای دانش بنیان است.
برخی از مزایای پارک علم و فناوری
عارف درباره مزایای ویژه راه اندازی پارک علم و فناوری بیان داشت: طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، پانزده سال معافیت از مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان زیر مجموعه پارکها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.
پذیرش شرکت های دانش بنیان در پارک و مرکز رشد تابعه
وی در ادامه اضافه کرد: روند پذیرش شرکت های دانش بنیان در پارک و مرکز رشد تابعه آن طی روزهای آینده بطور رسمی آغاز خواهد شد و شرکتها میتوانند با مراجعه به سامانه پارک به آدرس www.qomstp.ir اقدام به تکمیل فرمهای اولیه نمایند.
اختصاص سه هزار میلیارد تومان به شرکتهای دانش بنیان
سرپرست پارک علم و فناوری با عنوان این مطلب که مهمترین خدمات پارکها، تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید و عرضه محصول با اعطای وامهای کم بهره یا بدون بهره به شرکت های دانش بنیان است، گفت: هم اکنون دولت کمک به این شرکتها را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی اعتباری بیش از سه هزارمیلیارد تومان در دستور کار خود قرار داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با عنوان این مطلب که مقدمات راه اندازی پارک علم و فناوری در استان قم فراهم شده است، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته پارک علم و فناوری استان با حضور مقامات عالی کشوری و استانی در ایام دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پایان به تشریح تلاشهای صورت گرفته در راستای راه اندازی پارک و تامین بودجه آن پرداحته و از زحمات مسئولان ارشد استان بویژه استاندار قم و معاون وی که حمایتهای ویژهای برای ایجاد پارک علم و فناوری استان انجام دادهاند، تقدیر کرد.
تا پایان برنامه پنجم توسعه/
500 شرکت دانش بنیان در قم تحت پوشش پارک علم و فناوری قرار میگیرند
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست پارک علم و فناوری استان قم از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 500 شرکت دانش بنیان تا پایان برنامه پنجم توسعه در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید هاشم عارف در مراسم بهره برداری و اختصاص چهار بلوک ساختمانی به پارک علم وفناوری و مرکز رشد علوم انسانی در شهرک پردیسان قم گفت: این بلوکها در موقعیتی ویژه با متراژ سه هزار و 500 متر زیربنا جهت استقرار واحدهای فناور دانش بنیان به بهرهبرداری رسید.
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