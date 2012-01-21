تدوین بسته ویژه تشویقی برق/ کاهش 2000 مگاواتی مصرف روزانه برق

علی ذبیحی در گفتگو با مهر در این ارتباط که وزیر نیرو در سالروز هدفمندی یارانه ها اعلام کرد برای کسانی که صرفه جویی هایی را در مصرف برق داشته باشند بسته های تشویقی در نظر گرفته می شود، گفت: هنوز وضعیت تدوین بسته تشویقی دقیقا مشخص نشده است.

قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: یکی از مواردی که می تواند به عنوان تشویق برای مشترکان مصرف محسوب شود این است که چون پول یارانه را دولت به مردم پرداخت می کند، اگر مردم بتوانند صرفه جویی کنند این پول برای خود آنها خواهد ماند و هزینه های آنها نیز کاهش خواهد یافت.

ذبیحی در ارتباط با پیش بینی پیک مصرف برق در تابستان سال آینده نیز بیان داشت: با توجه به وضعیتی که در تولید و مصرف برق داریم خیلی جای نگرانی نیست.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، ادامه داد: برای تامین برق مورد نیاز در پیک مصرف طی تابستان آینده پیش بینی های لازم هم صورت گرفته و کارها دنبال می شود.

وی در این زمینه که آیا پیک مصرف در تابستان آینده همان 42 هزار مگاوات خواهد بود؟ گفت: خیر، این میزان برای تابستان امسال بوده است. با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها و اینکه 42 هزار مگاوات فقط برای یک روز در تابستان اتفاق افتاده بود، به نظر نمی رسد مشکلی در این بخش وجود داشته باشد.

قائم مقام وزیر نیرو خاطر نشان کرد: البته پس از آن مصرف تابستان 90 در حد 40 و 41 هزار مگاوات در روز باقی ماند و هم اکنون نیز به 38 تا 39 هزار مگاوات کاهش یافته است.