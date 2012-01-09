بیژن مغانلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تمرینات تیم تکواندوی امید ایران از روز شنبه در آکادمی آغاز شده است. برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که در تاریخ دهم بهمن‌ماه با برگزاری مرحله چهارم رقابت‌های انتخابی در هر وزن دو نفر را در اردو حفظ کنیم.

وی افزود: هنوز مشخص نشده که در مسابقات قهرمانی آسیا می‌توانیم یک تیم کامل اعزام کنیم و یا همانند دو دوره گذشته در 6 وزن باید در مسابقات حضور یابیم. به همین خاطر از فدراسیون خواسته‌ایم در این خصوص از اتحادیه تکواندوی آسیا استعلام بگیرد. به هر حال در هر وزن و براساس تعداد نفرات شرکت کننده بعد از مسابقات انتخابی دهم بهمن دو نفر در اردو می‌مانند.

سرمربی تیم تکواندوی امید ایران در مورد نفرات بالای 23 تیم ملی گفت: تا اینجای کار تصمیم براین است که با تیم امید راهی مسابقات قهرمانی آسیا شویم، البته اگر نیاز به تقویت تیم داشته باشیم از نفرات ملی پوش نیز بهره خواهیم برد. ضمن اینکه از میان دعوت شدگان به اردوی تیم تکواندوی امید ایران تنها دو نفر بالای 23 سال هستند.

مغانلو ادامه داد: اگر نیاز شد که نفرات دیگری را انتخاب کنیم، بدون شک آنها نیز باید در مسابقات انتخابی دهم بهمن شرکت کنند. به عبارت ساده‌تر هیچ تکواندوکاری بدون انتخابی راهی مسابقات قهرمانی آسیا نخواهد شد.

وی همچنین در مورد زمان انتخاب ترکیب اصلی تیم تکواندوی امید ایران گفت: در برنامه‌های خود حضور در مسابقات بین المللی هلند را از مسئولان فدراسیون درخواست کرده‌ایم. در همان مسابقات نیز تمامی اردونشینان را محک زده و همانجا تیم را انتخاب خواهیم کرد.

قابل ذکر است رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا هفته اول اردیبهشت‌ماه در ویتنام برگزار خواهد شد.