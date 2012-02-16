قدردانی دبیر جشنواره صدا و رسانه از خودش/ قطع شدن برنامه "صد" به خاطر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته اتفاقات جالبی در سازمان صدا و سیما رخ داد. شبکه سه سیما سه‌شنبه 25 بهمن ماه به خاطر پخش فوتبال از عوامل برنامه فرهنگی "صد" خواست تا برنامه را زودتر از زمان باقی مانده قطع کنند.

با وجود آنکه دست‌اندرکاران این برنامه اعلام کردند که برنامه به لحاظ فرهنگی و هنری بودن اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی مجری برنامه محمدرضا حسینیان نیز بر ضرورت پرداخت به فرهنگ و هنر در فواصل برنامه تاکید کرد، اما این برنامه در اولین اجرای زنده خود که خوب پیش می‌رفت، خیلی زود تمام شد و مجری بلافاصله گفتگوی تلفنی را قطع و از بینندگان خداحافظی کرد و سپس فوتبال خارجی پخش شد.

- جشنواره صدا و رسانه 24 بهمن ماه به دبیری علی‌اکبر خدابخش در سالن اجتماعات معاونت صدا برگزار شد. نکته جالب این بود که در جمع تقدیرشدگان نام دبیر جشنواره صدا و رسانه هم قرائت شد و از او تقدیر شد! این موضوع نه تنها باعث تعجب اهالی رسانه شد، بلکه مدیران و برنامه‌سازان رادیو هم نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.

محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما در این مراسم گفت: رادیو رسانه فعال و تاثیرگذار است و مردم همیشه خاطرات شیرین از این رسانه داشتند. اطلاع‌رسانی و برنامه‌های شاد برگ زرین در تاریخ رادیو است. اگر رادیو در زلزله بم نبود تعداد کشتار بیشتر می‌شد. من از همه دلسوزان که تلاش کردند رادیو در سبد کالای رسانه‌ای مخاطبان ماندگار شود، قدردانی می‌کنم. این رسانه همیشه بالنده است و خدمات فراوانی به بشر کرده است. رادیو رسانه‌ای است که در همه زمان‌ها قابل استفاده است و ما همیشه به دنبال تولید برنامه‌های متنوع و بالندگی این رسانه هستیم.

- هفته گذشته نشست خبری اولین جشنواره نغمه‌های آسمانی هم برگزار شد. معاون صدای در این مراسم تاکید کرد: خرداد ماه سال 91 جشنواره بین‌المللی نغمه‌های آسمانی را در بخش‌هایی چون اذان، دعا، ابتهال، تواشیح و همخوانی قرآن کریم برگزار خواهیم کرد. همچنین مقالات پژوهشی را در بخش جنبی و بیداری اسلامی را در بخش ویژه خواهیم داشت.

وی افزود: تببین و تبلیغ شعائر اسلامی با بهره‌گیری از نغمات دینی و مذهبی، یافتن بهترین شیوه‌های معرفی قرآن و اذان و ابتهال، گسترش و پاسداشت شعائر اسلامی، کشف، جذب و به کارگیری استعدادها در تولید اذان و نغمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه افراد، گروه‌ها و نهادها و در نهایت تجلیل پیشکسوتانی که در این عرصه ورود کرده ‌اند جزو مهم‌ترین اهداف ما است. - مسعود ده نمکی که حدود دوسال پیش سریال نوروزی "دارا و ندار" را برای شبکه تهران ساخت، امسال نیز مجموعه با عنوان احتمالی "راه ظهور" را کارگردانی می کند. این مجموعه نیز قرار است برای نوروز 91 ساخته شود. داستان این سریال درباره چند جوان است که در طول مسیری که برای زندگی خود انتخاب می کنند دچار تحول می شوند. هنوز حضور بازیگری در این پروژه قطعی نشده است. - عبدالله صلواتی مجری کارشناس برنامه "زاویه" در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه برنامه چالشی و انتقادی است، تاکید کرد مباحث علمی این برنامه او را برای اجرا ترغیب کرده است. - مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدای سازمان صدا و سیما هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: تجربه موفق رادیو پیام را که به عنوان رادیو نوروزی فعال بود، در نوروز 91 تکرار می‌کنیم. - تصویربرداری فصل اول سری سوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" به کارگردانی مسعود آب‌پرور و تهیه‌کنندگی داود هاشمی به پایان رسید. قرار است فصل دوم این مجموعه اردیبهشت ماه کلید بخورد. تهیه‌کننده این پروژه درباره تعویق ضبط فصل دوم این مجموعه به خبرگزاری مهر گفت: به دلیل کمبود نقدینگی و شرایط جوی به ناچار اردیبهشت ماه تصویربرداری فصل دوم را آغاز می‌کنیم.



- محمد حسین صوفی، معاون صدا با بیان اینکه در حال حاضر در شبکه رادیویی "ایران‌صدا" روزانه حدود یک الی دو ساعت برنامه‌ تصویری پخش می‌شود، افزود: قرار است برخی برنامه‌های پرمخاطب شبکه‌های رادیویی به ویژه برنامه‌های مناظره‌‌ای و گفتگومحور را به بخش رادیوی تصویری اضافه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رادیو همچنان شنیداری باشد بهتر است، اظهار کرد: بنای ما بر این است به خاطر استفاده‌ بیشتر و بهتر از تکنولوژی‌های موجود دنیا برخی برنامه‌های رادیو را به صورت تصویری پخش کنیم. اما این به معنای تلویزیونی شدن نیست، بلکه به معنای این است که ما بتوانیم اسلایدگونه (اسلاید انیمیشنی و اسلاید متحرک) برخی برنامه‌های رادیوها را به صورت تصویری پخش کنیم.

- ویژه ‌برنامه‌های نوروزی امسال سیما برای تحویل سال 1391 را فرزاد حسنی و احسان علیخانی اجرا می‌کنند. فرزاد حسنی برنامه‌ تحویل سال نو شبکه سه سیما را اجرا می‌کند و احسان علیخانی، اجرای ویژه ‌برنامه نوروز شبکه دو سیما را برعهده دارد.

سال گذشته نیز فرزاد حسنی برنامه‌ تحویل سال شبکه سه را اجرا کرده بود، همچنین احسان علیخانی اجرای ویژه‌ برنامه تحویل سال نو در شبکه جام‌جم را بر عهده داشت. آزاده نامداری، احسان کرمی، محمود شهریاری، داریوش کاردان و ... از دیگر مجریان ویژه ‌برنامه‌های مختلف سیما برای نوروز سال گذشته بودند.

- حسین عرفانی، مدیر دوبلاژ با سابقه درباره‌ لزوم برگزاری جشنواره‌ای برای دوبله گفت: اگر این جشنواره برگزار شود و در آن کارهایی درخور توجه و قابل تحسین مطرح شوند، مسلماً در بالا رفتن کیفیت آثار دوبله موثر خواهد بود.

وی گفت: معتقدم اگر جشنواره‌ای برای دوبله از طریق تلویزیون برگزار شود بهتر است، چرا که در حال حاضر 90 درصد فیلم‌هایی که دوبله می‌کنیم برای تلویزیون هستند؛ یعنی بخش اعظمی از آثار دوبله شده از تلویزیون پخش می‌شوند به همین خاطر من فکر می‌کنم اگر این جشنواره از سوی خود تلویزیون باشد، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

- شایسته شوشتریان، ناظر کیفی مجموعه نوروزی "چک برگشتی" با اشاره به پیش تولید یک هفته‌ای این مجموعه گفت: این کار رکورد سرعت پیش تولید را در سریال‌های روز شکست و با صرف نظر از متغیرهای پیش‌بینی نشده و یا اتفاقات غیرمنتظره، زمانبندی طوری است که تا پایان سال جاری تصویربرداری تمام شود.

- عبدالرضا اکبری، بازیگر نقش مهندس هدایت در مجموعه "پنجره" در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت:من فیلم‌هایی که ایشان در ژانر طنز ساخته بود، را دیده بودم. بنابراین وقتی پیشنهاد بازی در مجموعه "پنجره" به من شد، احساس کردم اثر دراماتیک خوبی است. البته کمی هم تردید داشتم، چرا که او کارهایش در زمینه طنز بود. تا اینکه بعد از صحبتی که داشتم، به این نتیجه رسیدم که ایشان فضای کار درام را می‌شناسد.