هرگز با اسرائیل جنایتکار تعامل نمی کنیم/ تضمینی به آمریکا نداده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد سعد الکتاتنی" دبیرکل حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر در گفتگو با پایگاه خبری الیوم السابع اظهار داشت: هیچ آمریکایی در خصوص معاهده کمپ دیوید با ما تماس نگرفته است.

وی افزود: اخوان المسلمین در خصوص معاهده صلح کمپ دیوید هیچ تضمینی به آمریکا نداده ایم و اظهارات "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اخوان المسلمین به کمپ دیوید پایبند خواهد بود صحت ندارد.

الکتاتنی تصریح کرد: معاهده کمپ دیوید و تصمیم گیری درباره آن تنها به دولت و ملت مصر مربوط است و گروه

در همین راستا "رشاد بیومی" یکی دیگر از رهبران اخوان المسلمین مصر در این باره اظهار داشت: ما به توافقنامه های بین المللی احترام می گذاریم، اما در عین حال تضمینی هم به آمریکا نداده ایم.

وی خاطرنشان کرد: بازنگری در چنین توافقنامه هایی منعی ندارد و این یک اقدامی قانونی و علمی است ضمن اینکه اسرائیل به هیچ یک از بندهای توافقنامه کمپ دیوید پایبند نبوده است.

بیومی در ادامه گفت: ما اقدامات قانونی و سنجیده ای در قبال کمپ دیوید اتخاذ خواهیم کرد و ملت مصر در این باره نظر خود را خواهد داد.

اخوان المسلمین اخیرا صراحتا اعلام کرد که هرگز تحت هیچ شرایطی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت و تصمیم گیری درباره پایبندی به کمپ دیوید به معرض همه پرسی گذاشته خواهد شد.

بیومی افزود: هیچ یک از اعضای اخوان المسلمین در آینده با اسرائیلی ها نشست و برخاست نخواهد داشت و ما هرگز به خودمان اجازه نخواهیم داد با جنایتکاران هم کلام شویم و تحت هیچ شرایطی با اسرائیل تعامل نخواهیم داشت.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود اخوان المسلمین تضمین هایی به واشنگتن داده است که به توافقنامه کمپ دیوید احترام خواهد گذاشت.

توافقنامه کمپ دیوید نخستین معاهده صلح میان رژیم صهیونیستی و یک کشور عربی محسوب می شود که در سال 1979 به امضا رسید.