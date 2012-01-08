تأسیس کتابسرای حافظ در مالزی/ 100 هزار ایرانی مهاجر کتابفروشی نداشتند

ابراهیم حسن بیگی نویسنده ساکن مالزی و موسس این کتابسرا در توضیح این خبر و علت تاسیس آن به خبرنگار مهر گفت: از بدو ورودم به مالزی شاهد بودم که ده‌ها شرکت، سوپرمارکت و رستوران ایرانی به حدود 100 هزار ایرانی ساکن مالزی در حال خدمت‌رسانی هستند، ولی جای یک کتابفروشی برای ایرانیان در این میان خالی است.

وی ادامه داد: در نتیجه فکر تاسیس یک کتابفروشی ویژه ایرانیان ساکن مالزی به ویژه کوالالامپور را از یک سال پیش در ذهنم مرور می‌کردم اما از سختی انجام این کار خطیر واهمه داشتم از طرف دیگر دیدن کودکان و نوجوانان ایرانی ساکن مالزی که از ابتدایی‌ترین خدمات فرهنگی از جمله دسترسی به کتاب محروم بودند، مرا واداشت تا با توکل به خدا و با بضاعت اندک به تاسیس کتابفروشی حافظ اقدام کنم.

این نویسنده با اشاره به اینکه کتابفروشی حافظ با همکاری مرکز جهانی خلاقیت راه‌اندازی شده است، بیان کرد: کتابسرای حافظ واقع در کوالالامپور است تا ازاین پس خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان ایرانی بتوانند اوقات فراغت خود را با کتاب پر کنند.

حسن‌بیگی درباره سایر خدمات این کتابسرا افزود: فکر کردیم شاید تعدادی از ایرانیان به دلیل مشکلات مالی قادر به خرید کتاب برای فرزندانشان نباشند، بنابراین تصمیم گرفتیم بخشی از کتاب‌ها را به صورت امانی در اختیار هموطنانمان قرار دهیم که عزیزانمان می‌توانند با مراجعه به کتابسرا و عضویت در بخش کتاب‌های امانی از کتاب‌های موجود کتابسرا استفاده کنند.

وی در پایان گفت: همچنین آماده‌ایم در صورت سفارش هر نوع کتاب، نسبت به تهیه آن از ایران اقدام کنیم.

کتابسرای حافظ در امپنگ پوینت، جنب CMB بانک مثلث 2 ویزا امپنگ، طبقه سوم، واحد 15، مرکز جهانی خلاقیت واقع شده است.