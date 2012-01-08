240 دستگاه اتوبوس در شهر همدان به مسافران خدمات ارائه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ملک محمدی عصر شنبه در جلسه مشورتی شورایاران مناطق توانمندسازی شهر همدان افزود: اتوبوس‌های شهری همدان روزانه 175 هزار نفر مسافر را در 35 مسیر جابجا می‌کنند.

ملک محمدی افزود: تاکنون 44 درصد ناوگان اتوبوسرانی همدان به بخش خصوصی واگذار شده است .

وی اضافه کرد: در راستای رفاه حال شهروندان این سازمان تا نقاط دور شهر همدان نیز خدمات رسانی توسط اتوبوس ها را برنامه ریزی کرده است.

262 دستگاه ون در سطح شهر همدان فعال است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان نیز با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و 800 دستگاه تاکسی در سطح شهر همدان فعالند، اظهار داشت: از این تعداد 262 دستگاه ون در سطح شهر خدمات‌رسانی می‌نمایند .

محمد جواد زارعی اضافه کرد: تاکسی‌های همدان در طول روز 450 هزار نفر مسافر را جابه‌جا می‌کنند که این میزان بیش از 27 درصد جابجایی مسافرت‌های درون شهری را پوشش می‌دهد .

زارعی با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی همدان اظهار داشت: امسال در این راستا 350 دستگاه تاکسی فرسوده در همدان از رده خارج شده و 300 دستگاه نوسازی شده و تا پایان سال نیز 500 تاکسی دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد .

وی از استقرار خط جدید مجید آباد با سه دستگاه خودروی ون خبر داد و یادآور شد: برای پایداری خطوط جدید باید مسافران استقبال خوبی از برقراری آن خط داشته باشند .

زارعی اضافه کرد: یکی از مشکلات تاکسی داران همدان در امر جابجایی مسافران فعالیت خودروهای شخصی است که مزاحمت‌هایی را برای آنان ایجاد کرده است.