در گفتگو با مهر عنوان شد؛ عربستان نیروی متخصص برای استفاده از تجهیزات آمریکا را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایان ویلیامز" نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی مقیم نیویورک می گوید: در واقع عربستان سعودی با خرید تسلیحات آمریکایی در حال خدمت به امپراطوری است.

وی در ادامه گفتگوی خود درباره توافق 30 میلیارد دلاری اخیر آمریکا با عربستان و عدم مخالفت اسرائیل با این معامله می گوید: روشن است که هدف از این معامله تسلیحاتی ارسال پیامی به ایران است. به این دلیل است که این فروش تسلیحات هیچ مخالفتی را از سوی لابی اسرائیل ،گروهی که قبلاً تلاش هایی را برای فروش تسلیحات به عربستان انجام می‌ داد ،برنینگیخت. اما این توافق در ضمن تاثیراتی هم در زمینه فراهم کردن فرصت های شغلی و بازار کار آمریکا داشته است.



وی درباره تاثیرات توافق تسلیحاتی بین واشنگتن و ریاض می افزاید: باید به تاثیرات نظامی آن تردید داشت. برخی نشانه هایی وجود دارد که سعودی‌ها نمی توانند با فناوری های موجود که خریداری کرده اند کار کنند.



ایان ویلیامز در پاسخ به این پرسش مهر که چه کسی از این فناوری استفاه خواهد کرد و اینکه آیا هیچ تعهد آموزشی در این باره از سوی واشنگتن وجود دارد یا خیر می گوید: توافقاتی درباره آموزش و حفظ و نگهداری این تجهیزات وجود دارد اما اینها در راستای افزایش مبالغ قرار داد هستند.



این روزنامه نگار می گوید: خلبان‌ها از خانواده سلطنتی و احتمالاً از دایره نزدیکان خواهند بود، اما تیم پشتیبانی و کارکنان زمینی احتمالاً از جاهای دیگر تامین خواهند شد و پاکستان و اردن معمولاً در بین کشورهایی هستند که عربستانی‌ها برای تامین نیروهای دیگر به آنها مراجعه می کنند.



ویلیامز در باره چشم انداز تنش ها در خاورمیانه نیز می گوید: اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی از سوی ایران نگران هستند اما نمی شود گفت که تحولات چگونه رقم خواهند خورد. کسی نمی داند، اگر اسرائیل پا را فراتر از حد معمول بگذارد بعید است که با مقاومت عربستان روبرو شود. اما تاریخ نشان داده که انباشت تسلیحات در منطقه ای که دچار تنش و اصطکاک های سیاسی است به هیچ وجه و در هیچ زمانی ایده خوبی نبوده است.



این کارشناس نیویورکی همچنین درباره آمادگی افکار عمومی آمریکا درباره آغاز یک جنگ دیگر از سوی این کشور گفت: تا زمانی که آمریکایی ها تلفات جانی ندهند دایره تحمل افکار عمومی این کشور درباره جنگ ها بسیار بالاست اما البته اگر این جنگ موجب افزایش بهای بنزین شود می تواند اقدام واکنش هایی را در پی داشته باشد.