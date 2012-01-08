زندگی علی پاتریک پهلوی مستند شد

اکبر نبوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با تمام شدن تصویر برداری قسمت‌های داخل ایران، کار تصویربرداری مستند "گمشده در زمان" به پایان رسید.

وی ادامه داد: مراحل مونتاژ این مستند حدود یک ماه دیگر آغاز می‌شود. چند ماه پیش هم تصویربرداری این مستند در کشورهای سوئیس و فرانسه به پایان رسیده بود. ساخت موسیقی کار هم پس از آغاز مرحله مونتاژ آغاز خواهد شد.

این کارگردان اشاره کرد: این مستند که در مرکز سیما فیلم تهیه شده است، به زندگی علی اسلامی با نام حقیقی علی پاتریک پهلوی می‌پردازد. او نوه رضا پهلوی است که در زمان انقلاب اختلافات عمیقی با خاندان پهلوی پیدا کرد و به نوعی از سوی آنها طرد شد. پاتریک بعد از انقلاب تا اعدام شدن هم پیش رفت که به دلایلی از جمله همراه نبودن او با دربار شاه این اتفاق برایش رخ نداد.

کار مستند "گمشده در زمان" از حدود دو سال پیش آغاز شده و احتمالاً در بهار سال آینده آماده پخش می‌شود.