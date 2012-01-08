24 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی در استان کرمانشاه داریم

جواد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه خیلی از بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی توقع داشتند همانند سایر ادارات و ارگانها از بیمه تکمیلی برخوردار باشند با پیگیریهای بسیار زیادی که از طریق کانون های بازنشستگان کشور و همراهی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی به عمل آمد با شرکتهای بیمه مختلف بحث و تبادل نظر شد که طی آن قیمتهای مختلف بررسی شد تا مشخص شود بازنشستگان تأمین اجتماعی با توجه به درآمد اندک خود چه مبلغی را میتوانند پرداخت کنند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: پایین ترین قیمت که توسط بیمه دی با شش هزار و 700 تومان پیشنهاد شد مورد قبول قرار گرفت و این بازنشستگان عزیز از مهرماه سالجاری تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه دی قرار گرفتند.

اکبری افزود: در استان کرمانشاه نیز از ابتدا آبان امسال کار شروع شد و تمام کسانی که بیمه تأمین اجتماعی و مستمری بگیر سازمان هستند با کسر حقوق ماهانه شش هزار و 700 تومان می توانند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کرده و این بیمه تا اوایل مهرماه سال آینده مورد اعتبار خواهد بود.

وی تصریح کرد: بعضی از بازنشستگان که جزء خانواده های شهدا و رزمندگان هستند که قبلاً از طریق بنیاد شهید از مزایای بیمه تکمیلی استفاده می کنند و نیازی نیست مجدد از بیمه تکمیلی دی استفاده کنند یا کسانی که خود اقدام به استفاده از بیمه تکمیلی با انعقاد قراداد با شرکتهای دیگر بیمه کرده اند و هنوز قرارداد آنها پابرجاست نیازی نیست که از این بیمه استفاده کنند، به همین خاطر کانون عالی بازنشستگان و سازمان به تمام بازنشستگان اعلام کردند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند که انصراف خود را به کانون های بازنشستگی استان ها اطلاع و این کانونها به سازمان اعلام می کنند تا از حقوق این افراد چیزی کسر نشود.

اکبری گفت: با گذشت این مدت که در پایان آذر به اتمام می رسید و متأسفانه تعدادی از افراد اطلاع نداشتند یا خوب به آنها اطلاع رسانی نشده بود، برای انصراف یا اضافه کردن افراد تحت تکفل برای استفاده از بیمه تکمیلی تا 20 دی فرصت دارند به صورت کتبی درخواست خود را اعلام کنند البته استفاده از این بیمه برای دخترانی که شوهر نکرده یا مطلقه شده اند و پسران دانشجو یا به سن تکلیف نرسیده یا پدر و مادری که در تحت تکفل بازنشسته هستند درخواست داده و با کسر شش هزار و 700 از حقوق بازنشسته اصلی بیمه تکمیلی این افراد هم برقرار شود.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: با توجه به قراردادی که منعقد شده تمام کسانی که تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند مشمول بیمه عمر نیز می شوند که با توجه به متممی که به قرارداد اولیه اضافه شد برای افرادی که تا سن 75 سالگی به مرگ عادی فوت نمایند یک میلیون تومان به خانواده متوفی پرداخت خواهد شد و اگر تا سن 80 سالگی در اثر حادثه مثل سیل، زلزله یا تصادف وفات نماید سه میلیون تومان تعلق خواهد گرفت، افراد تحت پوشش نیز اگر بخواهندعمل جراحی شوند با معرفی بیمه دی به بیمارستان پولی از بابت خدمات از آنها گرفته نمی شود ولی اگر با بیمارستانهایی که طرف قرارداد بیمه دی نیستند مراجعه شده با ارائه مدارک و مستندات به صورت مهر شده به بیمه دی یا شرکت خدمات رسان ایران مراجعه و هزینه درمان خود را دریافت کنند.

اکبری گفت: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان که به صورت هماهنگ در سراسر کشور انجام می شود به طور حتم دارای اشکالاتی خواهد بود بر این اساس از تمام بازنشستگان تقاضا می کنم با صبر و تحمل خود ما را یاری کنند و اطمینان داشته باشند کانون های بازنشستگی دنبال احقاق حقوق آنها هستند و از هیئت دولت هم درخواست کرده ایم در پی وعده ریاست جمهور مبنی بر کمک به صندوقهای بیمه تأمین اجتماعی اعتبار این کمک از محل منابع عمومی به این طرح اختصاص یابد اما بعضی از دوستان مراجعه می کنند که کارت بیمه تکمیلی بگیرند که با توجه به گستردگی کار در کشور که بیش از دو میلیون نفر را تحت پوشش خواهد گرفت امکان صدور کارت به زودی میسر نیست.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: ولی کسانی که در فیش حقوق آنها مبلغ کسر شده بابت بیمه تکمیلی قید شده خود آن فیش به منزله کارت بیمه تکمیلی است و هر زمان که هزینه ای داشته باشند به شرکت بیمه خدمات رسان مراجعه کنند و کارتی به آنها داده می شود که هزینه درمان به حساب آن واریز می شود البته مقرر شده بانک ملی طی قراردادی که بسته شده برای کسانی که تحت پوشش قرار گرفتند کارت را صادر کند البته در مرحله اول به کسانی که هزینه درمان داشته اند کارت داده می شود البته امیدواریم سازمان با کمک دولت به مرحله ای برسد که تمام بیمه های تکمیلی را با هزینه خود انجام دهد زیرا دفترچه های بیمه کنونی در برخی مراکز درمانی کارکرد چندانی ندارد و ذکر این نکته ضروری است که بیمه تکمیلی شامل دارو، عینک، دندان و ویزیت نمی شود.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر 24 هزار و 300 نفر بازنشسته در استان کرمانشاه داریم که استقبال خوبی از طرح بیمه تکمیلی نشان داده اند.