فتنه، انحراف و فساد رقبای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در همایش هیئت های داوری و اجرایی جبهه متحد اصولگرایان استان ها که روز جمعه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد، افزود: فتنه گران با قانون شکنی و هرج و مرج بر ناامنی در جامعه دامن زدند آنها مردم را تا موقعی می خواهند که به آنها رای دهند و اگر رای آنها تکرار نشود برچسب به مردم می زنند و به آنها توهین می کنند.



وی با اشاره به چتر فراگیر اصولگرایان برای مقابله با فتنه، انحراف و فساد گفت: جبهه متحد اصولگرایان به همت جامعتین و تدبیر حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی شکل گرفت و دغدغه مندان جبهه انقلاب و کسانی که در حوزه دلدادگی به انقلاب اسلامی شناخته می شوند در این عرصه ورود پیدا کردند تا بتوانند اقدامات به هنگامی را برای انتخابات مجلس نهم انجام دهند.



این فعال سیاسی با بیان اینکه نظام سلطه در مقابل ما قرار گرفته است به راهبرد آن علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: راهبرد نظام سلطه، ایجاد تنگناست به همین جهت با اتهام زنی در عرصه بین المللی و ایجاد شرایط سخت درصدد هستند تا مردم را مایوس کنند و مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهند.



زاکانی همچنین ایجاد تشتت در امت اسلامی را یکی دیگر از راهبردهای نظام سلطه دانست و گفت: آنها می خواهند مردم و امت حزب الله را از ید واحد بودن خارج کنند. بنابراین با شبکه سازی هایی که ایجاد کردند می خواهند شرایطی را فراهم کنند که التهاب آفرینی در انتخابات ایجاد شود.



رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان همچنین افزود: دو رقیب جدی در مقابل اصولگرایان قرار گرفته اند، جریان فتنه و جریان انحرافی دو رقیبی هستند که می خواهند با جبهه انقلاب رقابت کنند در عین حال که جریان فساد نیز در درون این دو جریان درصدد ماندن در قدرت و ضربه به کارامدی نظام است.



وی خاطر نشان کرد: فتنه گران با قانون شکنی و هرج و مرج بر نا امنی در جامعه دامن زدند آنها مردم را تا موقعی می خواهند که به آنها رای دهند و اگر رای آنها تکرار نشود برچسب به مردم می زنند و به آنها توهین می کنند.



این نماینده مجلس افزود: آنها به دنبال حضوری فعال ولی بی سروصدا در انتخابات هستند و در زمان ثبت نام مشخص شد که ۱۹ درصد افرادی که در انتخابات ثبت نام کردند به این جریان تعلق دارد. همچنین افرادیکه شرط و شروطی را در انتخابات مطرح کردند بدون آنکه اشتباهات خود در سال ۸۸ را جبران کرده باشند دست به باج خواهی زدند و فقط مطالبات ناخواسته خود را بیان کردند.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقیب دوم اصولگرایان جریان انحرافی است، افزود: آنها با قدرت و پولی که در اختیار دارند می خواهند در انتخابات مجلس نهم فعالیت کنند اما این درحالیست که این جریان پایبند به ارزش های اسلامی که امام خمینی (ره) آن را بازخوانی کرد و مقام معظم رهبری در حال حاضر آن را دنبال می کند معتقد نیستند. این جریان هیچ اعتقادی به اسلام ندارد فقط می خواهند بین قوا تنازع ایجاد کنند.



زاکانی خاطر نشان کرد: یکی از عناصر نزدیک به جریان انحرافی رسما اعلام کرد اگر در حوزه انتخابیه ای متوجه شویم نامزد اصلاح طلبی از آرای مردمی برخوردار است یا به نفع او کنار می رویم یا از وی حمایت می کنیم.



به گفته وی، جریان انحرافی با این رویکرد فقط می خواهد فضای سیاسی را دو قطبی کند تا بتواند پیروز صحنه انتخابات شود.



نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ۵۵ روز تا انتخابات مجلس نهم مانده است باید به صورت جدی فعالیت کنیم و باید توجه داشته باشیم سم مهلک برای نیروهای انقلاب رقابت جریان اصولگرا با یکدیگر است. دشمن همین را می خواهد، خواست دشمن، فتنه گران و منحرفین، انشعاب و اختلاف در بین اردوگاه اصولگرایان است.



رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان گفت: این جبهه در تلاش است نامزدهای اصلح و کارآمد را به مردم معرفی کند همچنین به رقابت اخلاقی پایبند است.



بنابراین گزارش، زاکانی در بخش دیگری از سخنانش به محورهایی که می تواند در انتخابات مجلس نهم نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند پرداخت.



وی اولین محور را توسعه تشکیلاتی و ایجاد انسجام بین نیروهای انقلاب دانست و گفت: برای دنبال کردن اهداف انقلاب باید تشکیلات به صورت توسعه یافته عمل کند.



زاکانی با بیان اینکه در استانها کمیته ای برای تعیین نامزدها در نظر گرفته شده است افزود: شورای مرکزی در تهران، بنای دخالت در تعیین نامزدها در استانها را ندارد. اما اگر احیانا اختلافی برای تعیین نامزد بین دوستان بوجود آمد هیئت های داوری و نظارت اعمال نظر می کنند.



دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به شکل گیری تقریبی هیات های اجرایی و داوری در «استانها» اعلام کرد: تاریخ ۲۵ دی ماه را به عنوان سقف تشکیل هیئت های اجرایی و داوری در «حوزه های انتخابیه» مشخص کرده ایم و امیدواریم با ساختارهای جهادی که پیش گرفته ایم پرچم جبهه متحد اصولگرایان را در سراسر کشور برافراشته نگه داریم.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان یکی دیگر از محورهای اساسی در انتخابات مجلس نهم را ترویج و تبلیغ گفتمان اصولگرایی دانست و گفت: در صددیم از طریق تولیدات و ارائه برنامه ها که به صورت هفتگی ارائه می شود در این زمینه فعالیت کنیم. همچنین همایش هایی که در استانها برگزار می شود می تواند در جهت ترویج و تبلیغ گفتمان اصولگرایی موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه ظرف ۱۰الی ۱۴ روز آینده همایش هایی در استانها برگزار می شود، افزود: امیدواریم با برگزاری این همایش ها بتوانیم فضای انتخابات را گرمی ببخشیم و از آن برای بازتبیین گفتمان اصولگرایی استفاده کنیم.



زاکانی محور سوم در انتخابات را ایجاد زمینه مشارکت مردم در انتخابات دانست و گفت: می توان با امیدبخشی و امید آفرینی جامعه در شور و نشاط انتخاباتی کار کرد. همچنین باید به ظرفیت بزرگی که در جبهه انقلاب وجود دارد، اشاره کنم. این ظرفیت، ظرفیت قابل توجهی است برخی از گروه های مدنی و گروه های دیگر وجود دارند که عضو جبهه متحد نیستند اما ظرفیت آنها در خدمت انقلاب قرار گرفته است و می توان از این ظرفیت آنها به نحو مطلوب در جهت رشد و پیشرفت ایران اسلامی، استفاده کرد.



این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید بر فضای مجازی و حضور ناظرین صندوق ها از طرف نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان را یکی دیگر از برنامه های مهم و اساسی در انتخابات مجلس نهم عنوان کرد و افزود: در حال پیگیری هستیم که در حوزه انتخابیه تهران ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در پای صندوق های رای حضور داشته باشند، البته حضور آنها نیاز به آموزش دارد که برنامه ریزی آن از چندی پیش آغاز شده است.



وی در خصوص انتخاب نامزدهای اصلح در جریان اصولگرا و وظایف هیئت های اجرایی در استانها گفت: باید بدانیم صلاحیت افراد باید به صورت جدی و با توجه به مقتضیات و اصول انقلاب در نظر گرفته شود. کارآمدی افراد و مقبولیت اجتماعی آنها مد نظر قرار بگیرد.



زاکانی گفت: برای تعیین نامزدهای اصولگرا توجه به قانون اساسی، اعتقاد به اسلام، اعتقاد و پایبندی به روش و مکتب امام خمینی (ره) و ولایت فقیه و همچنین مرز بندی با جریان فتنه و انحرافی و مبارزه با فساد را در نظر گرفته ایم و هر کس که این ویژگی ها را داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

