به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه در آغاز نطق خود در مجلس از اقدامات غرورآفرین نیروهای مسلح در آب های خلیج فارس و دریای عمان تقدیر کرد.

رئیس مجلس در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی گوشزد می کند برای مقابله با دسایس دشمن مولفه های اقتصاد علمی باید مستمرا مورد توجه جدی قرار گیرند و نباید با روش های غیر علمی شاهد برخی نوسانات در اقتصاد ملی باشیم که آدرس غلطی به دشمن بدهد.

وی افزود: اینک اندازه گیری مدیریت انقلابی در پایداری مسیر اقتصاد ملی نهفته است و دولت به جای تغییرات در مدیریت ها آن هم در نزدیکی انتخابات مجلس که حداقل ایجاد سوء تفاهم می کند، همت خود را در حل مشکل اشتغال و گرانی صرف کند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش آمریکایی ها و برخی کشورهای اروپایی در تحریم علیه ایران اشاره کرد و گفت: بعد از فضاحت اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و سرنگونی پی در پی دیکتاتورهای وابسته آمریکا در منطقه و مشکلات اقتصادی داخلی آمریکا که حتی منجر به تقلیل بودجه دفاعی آمریکا شد، طراحی دشمن فرضی و هدف گذاری تصنعی برای منحرف کردن افکار عمومی داخل و خارج ضرورت داشت تا چندان ظاهر ساختار رهبری کذایی آمریکا در دنیا دچار ورشکستگی نشود.

وی ادامه داد: عجیب است که مسئولان آمریکایی ریشه این ورشکستگی را که در نفرت جهان نهفته است درک نمی کند و از این شاخه به شاخه دیگر می پرند.

نماینده مردم قم خاطرنشان کرد: استراتژی آمریکا در پس بحران منطقه ای که دامن گیر آنان شده است، درگیر نمودن طوایف دینی است و در چند هفته اخیر چه در عراق و چه در سوریه شاهد اجرای سناریوی خائنانه آنان هستیم. انفجارهای متعدد در مسیر عزاداران حسینی برای مراسم اربعین، انفجار در شهرک صدر بغداد بخشی از سناریوی آمریکایی ها است که برخی از کشورهای منطقه نیز در آن دست دارند.

لاریجانی گفت: مخصوصا ماجراجویی در سوریه و ایجاد انفجارات متعدد از طرفی و تحریکات مختلف از طریق برخی کشورهای منطقه از طریق دیگر و اعزام ناظر از جانب اتحادیه عرب حکایت از دستپاچگی آمریکا برای مسئله سازی جدید در منطقه دارد.

رئیس مجلس اظهار داشت: تأسف آور است که ایالات متحده حاضر است عنوان رهبری بدوی جهان را یدک بکشد، حتی اگر این رهبری در جهنم و با نفرت شکل گیرد، ولی حاضر نیست بخشی از همت خود را صرف خدمت به ملت ها کند. به قول آدام اسمیت؛ پیرو شعار ذلیلانه ای هستند که می گویند همه چیز برای ما و هیچ چیز برای دیگران.

لاریجانی تأکید کرد: اما ملت ایران تحت تدابیر رهبر فرزانه انقلاب با وحدت و روحیه گذشت و درک یکدیگر و پرهیز از حواشی، آمریکا و برخی کشورهای غربی را از این طریق بی مقصد آنان پشیمان خواهدکرد.

به گزارش مهر علی لاریجانی همچنین با اشاره به سالروز اجرای قانون کشف حجاب در دوران پهلوی ، به تاریخچه کشف حجاب پرداخت و درباره فعالیت های انقلابی قم در مبارزه با آن سخن گفت.