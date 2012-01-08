"گنجینه تتیس" شبکه یک جایزه جهانی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "تالاب انزلی" در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی "اکو" th ECO International Festival12، جایزه بهترین تصویربرداری به علیرضا تقوی تصویربردار مستند نیمه بلند "تالاب انزلی" تعلق گرفت.

مستند "تالاب انزلی" به کارگردانی سعید نبی از تولیدات گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است. این مستند پیش از این نیز در دیگر جشنواره‌های بین‌المللی محیط زیستی مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.

از این جمله می‌توان به ‌جشنواره فیلم‌های تلویزیونی دنیا، جشنواره بین‌المللی محیط زیست چک، جشنواره بین‌المللی محیط زیست روسیه، جشنواره بین‌المللی الجزیره، جشنواره جهانی آب، دریا و اقیانوس و... اشاره کرد.

این مستند با بررسی اکو سیستم تالاب انزلی، آثار مخرب فعالیت‌های صنعتی انسان بر این تالاب زیبا را به تصویر می‌کشد.