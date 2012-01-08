اعلام آمادگی طوایف عرب خوزستان برای شرکت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، طوایف عرب خوزستان که همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کرده اند حامی انقلاب و ولایت هستند تاکنون در چندین مقطع وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت کرده اند.

این طوایف در روزهای پرتلاطم هشت سال جنگ تحمیلی، همانند مرزدارانی غیور، پا به پای رزمندگان اسلام از خاک و شرف این کشور دفاع و تا پای جان از انقلاب خود حمایت کردند که در این راه با افتخار چند صد شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.



طوایف عرب خوزستان همچنین در مقاطع تاریخی مختلف همانند برگزاری انتخابات که حضور پرشکوه مردم پای صندوقهای رای نیز همانند خاری در چشم دشمنان انقلاب بود نیز حضوری تاریخ ساز رقم زده اند و با لبیک به ندای ولایت، همیشه خلق کننده صحنه هایی پرشور از وفاداری به انقلاب و ولایت پای صندوقهای اخذ رای بوده اند.



این بار نیز با نزدیک شدن به روزهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سران عشایر و طوایف عرب خوزستان از آمادگی کامل خود برای حضور در پای صندوقهای رای و نا امید کردن دشمنان خبر داده اند.



شیخ عادل سالمیان بزرگ خاندان طایفه خنافره یکی از افرادی است که از آمادگی افراد تحت بیرق این قبیله شاخص در خوزستان برای حضور در انتخابات خبر می دهد.



وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی شیوخ طوایف عرب خوزستان با درک شرایط خاص این روزها از آمادگی کامل برای حضور در انتخابات برخوردار هستند و در این راه افراد طایفه خود را نیز به حضور جدی و بانشاط در انتخابات فراخوانده اند.



سالمیان تصریح کرد: شرایط این انتخابات با سایر انتخابات دیگر فرق می کند زیرا دشمنان این انقلاب قصد سوء برداشت از هرگونه بی توجهی مردم به آن را دارند و در این راه وظیفه خود می دانیم همانند همیشه و با لبیک به ندای ولی فقیه، حضوری چشمگیر در انتخابات داشته باشیم.



شیخ طایفه خنافره عنوان کرد: از همه همزبانان خود و کل مردم خوزستان دعوت می کنم که با حضور پرشکوه پای صندوقهای رای، حماسه ای دیگر بیافرینند و نقشه های شوم و همیشگی دشمنان را نقش برآب کنند.



سالمیان اظهار کرد: این وظیفه دینی، ملی و شرعی خود می دانیم در این انتخابات به صورت فعال شرکت کنیم تا ثابت کنیم در ایران همه اقوام یک دل و یک صدا در عرصه هایی که پای منافع ملی در میان است حضور جدی دارند.



شیخ مهدی سکینی بزرگ خاندان طایفه بنی سکینی نیز به خبرنگار مهر گفت: وقتی پای مصالح ملی و دینی در میان است حضور در انتخابات را یک وظیفه شرعی می دانیم و تخطی از آن را برای خود جایز نمی دانیم.



وی افزود: طوایف عرب خوزستان در گذشته ثابت کرده اند افرادی وفادار و امین برای انقلاب هستند و برای نمونه در طول جنگ پا به پای رزمندگان اسلام علیه دشمن متجازو جهاد کردند و در عرصه های دیگر نیز حضوری باشکوه داشته اند.



شیخ مهدی عنوان کرد: به همه افراد تحت بیرق خود و سایر طوایف و عشایر عرب توصیه می کنم حضوری باشکوه پای صندوقهای رای داشته باشند تا نقشه های دشمن که همیشه چشم طمع به این کشور داشته نقش بر آب شود.



شیخ طایفه بنی سکینی در خصوص پیش بینی خود از حضور مردم گفت: بی شک مردم ایران همانند همیشه حضوری پرشکوه در این انتخابات خواهند داشت و دسیسه های دشمنان انقلاب به جایی نخواهید رسید.



بدران دریس شیخ طایفه دریس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی مثال عشایر غیور عرب در حفظ کیان و پاسداری از مرزهای ایران اسلامی اظهار کرد: هیچکس منکر رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان طوایف و عشایر در طول هشت سال دفاع مقدس نبوده و همه می دانیم چگونه این عشایر عزیز در خط ولایت و رهبری از جان خود گذشتند.



شیخ طایفه دریس تصریح کرد: عشایر برای حفظ و اعتلای نام ایران در طول تاریخ این مرز و بوم با تقدیم بهترین فرزندان خود حماسه های ماندگاری خلق کردند.



وی رشادت عشایر در هشت سال دفاع مقدس را نمونه عینی و بارز فداکاری عشایر عنوان کرد و افزود: عشایر نمونه بارز انسانهای دلیر و شجاع مردانی هستند که در طول سالهای گذشته از انقلاب حراست و پاسداری کردند.



شیخ بدران در خصوص انتخابات نیز گفت: از تمامی طوایف عرب خوزستان دعوت می کنم با حضور جدی خود پای صندوقهای رای همانند همیشه به ندای ملکوتی ولایت لبیک بگویند و خیال واهی دشمن برای ایجاد فتنه ای جدید در کشور را در نطفه خاموش کنند.



انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه برگزار می شود.