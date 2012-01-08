شهرداری بندرعباس؛ تیمی که به دست دلالان بسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده و سیر نزولی آن طی سالهای گذشته با شدت بیشتری ادامه یافته است. آشفتگیهای فوتبال ایران به حدی زیاد است که در خصوص هرکدام از آنها می توان روزها و ساعتها صحبت کرد.

اما مشکل دلالی را می توان یکی از ریشه ای ترین مشکلات فوتبال ایران دانست و در واقع می توان گفت که در حال حاضر بسیاری از امور فوتبال ایران توسط دلالان و یا به خواست و به نفع آنها انجام می شود.

تیمهای ورزشی ازجمله فوتبال هرمزگان هم از این قضیه مستثنی نبوده و همانند سایر تیمهای ایران توسط دلالان بسته می شود. تا امروز بیش از پنج سال از حضور تیمهای هرمزگانی در رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور می گذرد و طی سالهای اخیر همواره شایعات فراوانی در خصوص وجود دلالیهای گسترده در این تیمها به خصوص تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به گوش رسیده اما هیچ فردی به صورت رسمی در این خصوص اظهار نظری نکرده بود.

متاسفانه جوان بودن فوتبال هرمزگان در رقابتهای لیگ دسته اول کشور موجب شده تا برخی از دلالان فضا را برای خودنمایی و قالب کردن بازیکنان از رده خارج شده لیگ برتر را مناسب ببینند و نقش تعیین کننده ای را بستن تیم داشته باشند.

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس هر ساله در روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات با تغییرات گسترده که نشان می دهد که دلال جدیدی پشت این تغییرات است پای به رقابتهای لیگ دسته یک گذاشته و با توجه به اینکه این بازیکنان هیچ شناختی از همدیگر ندارند نتوانسته حرفی برای گفتن داشته باشد و تنها در این میان جیب دلالان از پولهای بیت المال که حق مردم این استان است پر شده است.

هر ساله مسئولان تیم فوتبال شهرداری تغییرات بازیکنان را امری طبیعی عنوان می کنند که می توان به بستن قرارداد 15 بازیکن در فصل جاری فوتبال لیگ دسته یک در شهرداری بندرعباس اشاره کرد که بستن قرارداد با این تعداد بازیکن در هر فصل غیر طبیعی و دور از منطق است.

اما در برنامه اخیر نود مصاحبه هایی از حمید رجبی و مصطفی بیژنی و رزاقی بازیکنان فصل گذشته تیم فوتبال شهرداری بندرعباس پخش شد که از وجود دلالی های گسترده در تیم فوتبال شهرداری بندرعباس پرده برداشت.

این سه بازیکن که مدعی بودند هنوز تمامی مبلغ قرارداد فصل گذشته خود را از شهرداری دریافت نکرده اند و بسیاری از مسئولان باشگاه شهرداری بندرعباس و حتی شهردار بندرعباس را متهم به دریافت بخشی از مبالغ قرارداد بازیکنان این تیم کردند.

آنها مدعی بودند که رقم قرارداد ثبت شده آنها با میزان پول پرداختی به مدیر برنامه هایشان تطابق ندارد و در این میان پول بسیار کمتری به آنها رسیده است.

مسئولان شهرداری قربانی اختلافات بازیکنان با مدیربرنامه هایشان شدند

محمد رحیمی مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس که فصل گذشته نیز مسئولیت بستن تیم را برعهده داشت در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من به هیچ وجه حرفهایی را که این بازیکنان در برنامه نود به زبان آورند را تایید نمی کنم چون این بازیکنان تمامی مطالبات فصل گذشته خود را از باشگاه شهرداری بندرعباس دریافت کرده اند و به نظر می رسد به علت اختلافاتی که با مدیر برنامه خود پیدا کرده اند علیه مسئولان باشگاه شهرداری مصاحبه کردند.

وی ادامه داد: باشگاه شهرداری همانند دیگر باشگاههای کشور مبالغ قرارداد برخی بازیکنان را به خودشان و برخی دیگر را به مدیر برنامه هایشان پرداخت می کند و مدارک پرداخت مبالغ قرارداد تمامی بازیکنان فصل گذشته در باشگاه شهرداری موجود است و در حال حاضر که خود بازیکنان و مدیر برنامه ها روی سهم یکدیگر از مبلغ قرارداد اختلاف پیدا کرده اند یا مدیر برنامه ها پول بازیکنان را طبق آن چیزی که در قرارداد ثبت شده پرداخت نکرده اند دیگر باشگاه شهرداری مقصر نیست چون باشگاه شهرداری طبق قرارداد تمامی مبالغ را پرداخت کرده است.

کلاهبرداری از باشگاه شهرداری

مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس افزود: خود این بازیکنان در مصاحبه خود اعلام کردند که ما قبل از مذاکره با مدیربرنامه هایمان توافق می کردیم در مذاکرات با مسئولان باشگاه شهرداری از چه مبلغی برای قرارداد شروع کنیم و روی چه مبلغی توافق کنیم و سهم یکدیگر را هم مشخص کرده بودند که این مسئله نیز به نوعی کلاهبرداری از باشگاه شهرداری محسوب می شود.

وی در خصوص تغییر بسیاری از بازیکنان تیم شهرداری بندرعباس در پایان فصل گفت: در لیگ امسال چنین اتفاقی نیفتاده و بسیاری از بازیکنان فصل گذشته در تیم حفظ شده اند اما در پایان هر فصل چند بازیکن به میل خود و چند بازیکن هم با تشخیص باشگاه از تیم جدا می شوند که این مسئله در فوتبال به هیچ وجه غیر طبیعی نیست.

رحیمی با اشاره به عدم عضویت جواد رزاقی در تیم شهرداری، بیان داشت: این بازیکن که اتهامات فراوانی را به باشگاه شهرداری زده اصلا در تیم شهرداری عضو نبوده و ما مذاکره ای هم با وی انجام نداده ایم و معلوم نیست به چه علت علیه باشگاه شهرداری در برنامه نود صحبت کرده است.

مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با اشاره به وجود دلالی در تمامی تیمهای کشور، عنوان کرد: دلالی شتری است که در خانه تمامی تیمهای ایرانی خوابیده و باشگاهها مجبور هستند برای جذب بازیکن با این افراد مذاکره کنند و باید به طور ریشه ای این مسئله برطرف شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه مسئولان بازرسی فدراسیون فوتبال همواره بر پاک بودن مسئولان باشگاه شهرداری بندرعباس تاکید کرده اند و هر فردی که مدرکی علیه مسئولان این باشگاه دارد می تواند آن را منتشر کند.

رحیمی عنوان کرد: شهردار بندرعباس به علت اتهاماتی که این چند بازیکن در برنامه نود علیه مسئولان باشگاه شهرداری مطرح کرده اند تاکید دارد که از این بازیکنان شکایت شود و قطعا ما این مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.

نکته مهمی که رحیمی در این مصاحبه به آن اشاره کرد اختلاف بازیکنانی که مصاحبه کرده اند با مدیر برنامه هایشان بود به همین علت طی تماسی با نیرومند که مسئولیت انتقال بسیاری از بازیکنان و مربیان فصل گذشته شهرداری به این تیم را بر عهده داشت این مسئله را پیگیری کردیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: دیگر از مصاحبه با مطبوعات ایران خسته شده ام و در حال حاضر پاسخی برای گفتن ندارم.

طبق گفته رحیمی به واقع دلالی شتری است که در خانه تمامی تیمهای فوتبال ایرانی خوابیده و به این زودی ها نیز قصد بلند شدن ندارد اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که باشگاه شهرداری بندرعباس نیز همواره طی سالهای گذشته با اتکا بر همین شتران تیم خود را بسته و روانه مسابقات کرده است و تا کنون نیز نتوانسته نتایج قابل قبولی را در لیگ یک به دست آورد.

باشگاه شهرداری بندرعباس می توانست بدون توجه به دلالان با استفاده از استعدادهای بومی استان هرمزگان و با پشتوانه سازی برای فوتبال این استان طی سالهای گذشته مسیر موفق تری را طی کند.

اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که فوتبال هرمزگان به دلیل جوان بودن و عدم نظارت صحیح دستگاه های نظارتی در استان بر روی تیمهای فوتبال موجب آن شده تا یک شبه و در برنامه پر بیننده نود آبروی ورزش هرمزگان به راحتی به حراج گذاشته شود.

دلالی طی سالهای اخیر لطمات فراوانی از جمله سوزاندان تعداد زیادی از استعدادهای جوان را به فوتبال ایران وارد آورده و تمامی عوامل دخیل در فوتبال ایران اگر به فکر موفقیت این فوتبال هستند باید با همکاری یکدیگر این شتر را از فوتبال ایران بیرون کنند.

خبرگزاری مهر طی روزهای آینده در گفتگو با مسئولان دستگاه های نظارتی و پیشکسوتان و مربیان، سرپرستان و اهالی ورزش به ابعاد گوناگون از این رویداد و پدیده خواهد پرداخت.