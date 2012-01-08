«فرجام نیچه» با ترجمه محمود حدادی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «فرجام نیچه» اثری است از نویسنده معاصر آلمانی که برخلاف هم‌عصران خود، گرایش کمی به سبک داستان‌نویسی آمریکایی دارد و داستان‌هایش را با نثر ادبی سنگینی می‌نویسد. محمود حدادی، مترجم این کتاب نیز سعی کرده در ترجمه این اثر، به نثر نویسنده پایبند باشد و سبک او را به مخاطب ایرانی انتقال دهد.

داستان‌های تخیلی هارتموت لانگه در چهار داستان از مجموعه «فرجام نیچه»، میل جاه‌طلبانه و سرشار از نبوغ تغییر جهان را در ذهن‌های شگفت‌انگیز و خلاق نیچه، فون کلایست، زایدل فیلسوف چپ‌گرا و گوبلز وزیر تبیلغات هیتلر روایت می‌کند.

در این کتاب، داستان‌های فرجام نیچه، سونات والداشتاین، در ماه پاییزی نوامبر، از رنج آگاهی، از شادابی مرگ آورده شده است.

حدادی در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته، آورده است: پس‌زمینه همه این قصه‌ها یکی است؛ نافرجامی انسان‌هایی که میل تغییر جهان یا به عبارتی درافکندن طرحی نو برای زندگی انسان‌ها دارند اما اراده و آگاهی آنان ابزار تباهی محتوم‌شان می‌شود. این شخصیت‌ها عبارتند از نیچه فیلسوف، هاینریش فون کلایست نویسنده توانا و شجاع هم‌روزگار گوته، یوزف گوبلز روشن‌فکر فرصت‌طلب و وازده‌ای در عطش شهرت و قدرت و نیز آلفرد زایدل اندیشمند چپ‌گرا و آرمان‌خواه که عاقبتی چون نیچه یافت.

به این ترتیب از آنجا که این قصه‌ها به ناچار بر رویدادهایی از زندگی این کسان تکیه دارد، شرحی بر احوال هر یک در این مجموعه آمده است، ولی برای اینکه ساختار داستانی آثار به هم نخورد این توضیحات در پیوست پایانی کتاب آورده شده است و همچنین تفسیری نیز بر داستان آخر که برخلاف 4 نوول نخستین موضوعی عام دارد با این حال فضای متعالی آن و به ویژه حشمت حزن‌آمیز درونمایه‌اش ان را نیز شایسته کلامی کوتاه و در همه حال ستایش‌آمیز می‌کند.

نویسنده در چهار داستان ابتدایی این مجموعه کوشیده لحظات بحرانی زندگی برخی چهره‌های فلسفی آلمان را با روایت‌های داستانی خود به تصویر بکشد. وی برای این کار، واقعیت و خیال را در هم می‌آمیزد و جنبه‌ای جالب از زندگی بزرگانی چون نیچه را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. پنجمین داستان این کتاب نیز با درون‌مایه‌‌ای مشابه، به زندگی شخصیتی دیگر می‌پردازد.

از لانگه تاکنون بیش از 20 کتاب منتشر شده و جایزه‌های نورت لیتراتور و ایتالو اسوو به او اهدا شده است.

این کتاب در شمارگان 2هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.