تفاهم نامه توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قشم امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری پور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش ارزنده‌ای در انجام وظایف و تحقق اهداف ،استراتژی‌ها و مأموریت‌های سازمان دارد و اهمیت این موضوع ایجاب می‌کند تا برنامه‌های اجرایی جهت توسعه این حوزه با برنامه‌ریزی جامع و کامل برای کاهش هزینه تدوین شود.

وی ادامه داد: در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک، سازمان منطقه آزاد قشم تفاهمنامه ای را با یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقد کرد.

حیدری پور با اشاره به موضوعات این تفاهمنامه بیان داشت: همکارى و مشارکت طرفین در زمینه طراحى، تدوین و توسعه طرح کلان فناورى اطلاعات و معمارى فناورى اطلاعات جزیره هوشمند قشم، توسعه شرکتهاى دانش بنیان وپارک هاى فناورى ، توسعه شهرک هاى فناورى اطلاعات وبرج فناورى اطلاعات، طراحى و اجراى سیستمهاى نظارت تصویرى و مانیتورینگ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین توسعه خدمات الکترونیکى توسعه تجهیزات فناورى اطلاعات و ارتباطات، توسعه سلامت الکترونیک ( Tele Health –Mobile Health ) و پرونده الکترونیکى سلامت ، توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتى در حوزه فرهنگ ،سلامت اجتماعى وتجارت الکترونیک از سایر موضوعات این تفاهمنامه است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم یادآورشد: در این تفاهمنامه، سرمایه گذارى و راه اندازى مرکز داده و اجراى پروژه فیبر نورى از جزیره قشم به کشور عمان و فیبر بین المللى و استفاده اختصاصى از شبکه توسط این شرکت برای سازمان منطقه آزاد قشم اجرا خواهد شد.

حیدری پور با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد متعهد است، شرایط و فضاى مناسب رادر طول اجراى این پروژه ها توسط شرکت یاد شده، فراهم نماید.

این تفاهمنامه به امضای اسفندیار حیدرى پور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و بهمن آصفى مدیرعامل این شرکت مجرى طرح رسید.