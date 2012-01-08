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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

وفاکیش اعلام کرد:

عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهرستان بندرلنگه آغاز شد

عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهرستان بندرلنگه آغاز شد

بندرلنگه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه گفت: عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهرستان بندرلنگه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله وفا کیش از شروع عملیات طرح بهبود و اصلاح مراتع شهرستان در نیمه اول دی ماه خبرداد.

وفا کیش اظهارداشت: مراتع ثروت ملی جامعه محسوب می‌شود و در این رابطه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری وظیفه حفظ و بهبود، احیا و اصلاح را به عهده دارند.

وی افزود: با توجه به گستره حوزه مراتع شهرستان به مساحت بیش از 439 هزار هکتار که معادل 57 درصد کل اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به مساحت 769 هزار هکتار است.

وفاکیش عنوان کرد: عملیات بهبود و اصلاح مراتع به منظور بهبود و اصلاح وضعیت مراتع شهرستان برای افزایش تولید علوفه، حفظ آب و خاک و کاهش فرسایش خاک و همچنین استحصال آب و ذخیره نزولات آسمانی در سطح 100 هکتار از مراتع دو آب شرقی شهرستان اجرا می شود.

کد مطلب 1503915

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