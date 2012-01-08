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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

آرا:

گیتی پسند برای شکست تیم والیبال ذوب آهن برنامه دارد

گیتی پسند برای شکست تیم والیبال ذوب آهن برنامه دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال بانوان گیتی پسند گفت: شکست تیم گاز تهران بر روی برنامه بود و برای پیروزی برابر ذوب آهن نیز برنامه داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، راحله آرا پس از پیروزی برابر گاز تهران و صدرنشینی در لیگ برتر گفت: در روز بازی برابر گاز تهران بازیکنان در روز خوب خودشان بودند و نشان دادند توانایی آن ها از لیگ برتر فراتر است.

وی ادامه داد: در این دیدار شکوفه صفری به دلیل اینکه در شرایط مسابقه نبود در ترکیب اصلی قرار نگرفت و در مواقعی که به دفاع های این بازیکن نیاز داشتیم از وی استفاده می کردیم، البته این بازیکن در هفته های آینده می تواند یکی از ستونهای اصلی تیم باشد.

سرمربی تیم والیبال بانوان گیتی پسند درباره دیدار این هفته برابر ذوب آهن گفت: دیدار حساسی در پیش رو داریم و به خوبی به قدرت ذوب آهن واقف هستیم، برای پیروزی در این دیدار برنامه داریم و از هم اکنون تمریناتمان را بر اساس شکست تیم ذوب آهن تنظیم نموده ایم.

آرا با بیان اینکه تیم اکنون گیتی پسند به مراتب از تیم دور رفت که موفق به شکست ذوب آهن شده بود قوی تر است، افزود: تیم والیبال بانوان گیتی پسند بر اساس اهداف آسیایی بسته شده و به همین منظور به دنبال کسب عنوان قهرمانی با حداکثر امتیازات ممکن است.

کد مطلب 1503922

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