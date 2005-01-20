حكيم بر مشاركت همه قوميت ها از جمله اهل تسنن در دولت آينده عراق تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، سيدعبدالعزيز حكيم در گفتگو با شبكه خبري العربيه هرگونه تلاش از سوي شيعيان براي انحصار قدرت و دستگاه هاي دولتي و تاثير گذاري بر تدوين قانون اساسي را تكذيب كرد.



حكيم بر مشاركت اهل سنت وديگر اقليت هاي عراق در صورت پيروزي شيعيان در انتخابات 30 ژانويه تاكيد كرد .



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت: نتايج انتخابات به هر صورت كه رقم بخورد ما بر تحقق اصل مشاركت همه طيف ها وقوميت ها و عناصر ملت عراق در حكومت و مشاركت همه در تدوين پيش نويس قانون اساسي دايمي عراق تلاش خواهيم كرد.



حكيم با تاكيد بر لزوم خروج نظاميان بيگانه از عراق گفت : هيچ ملتي در جهان با حضور بيگانگان در كشورشان موافق نيستند و ملت عراق هم از اين قاعده مستثني نيستند ملت عراق خواهان بازپس گيري حاكميت و استقلال كامل كشورشان و خروج همه نيروهاي بيگانه از عراق هستند.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق هدف از اقدام گروه هاي مسلح وتروريستي در افزايش حملات مسلحانه را تلاش براي مانع تراشي در مقابل برگزاري انتخابات و به شكست كشاندن آن خواند و تاكيد كرد تمام اين تلاش ها بي نتيجه خواهد بود زيرا ملت عراق عزم خود را براي تعيين سرنوشت خود جزم كرده است .



وي درباره اينكه آيا حملات تروريستي در ميزان مشاركت مردم در انتخابات 30 ژانويه تاثير خواهد گذاشت، گفت: حملات تروريستي و مسلحانه به هر ميزان كه افزايش يابد هيچ تاثيري بر اراده اكثريت ملت عراق براي شركت در انتخابات و تعيين سرنوشت آينده كشورشان نخواهد گذاشت هرچند ممكن است بر مناطقي كه گروه هاي تروريستي بر آنجا سلطه دارند و جو رعب ووحشت را در آنجا به وجود آورده اند بر ميزان مشاركت مردم تاثير بگذارند .

به گزارش مهر، حكيم كه از مطرح ترين نامزدهاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه است درباره اينكه مردم تا چه حد از برنامه ها و اهداف انتخاباتي اين ليست آگاه هستند، گفت : بايد راهكارهاي مختلفي را براي افزايش آگاهي مردم از نامزدها و برنامه هاي انتخاباتي آنها بوجود آورد تا مردم با آگاهي در انتخابات شركت كنند.

ليست ائتلاف عراق يكپارچه متشكل از همه قوميت ها و طوايف عراق شامل نامزدهاي شيعه ، سني ،كرد ،تركمن و ديگر اقليت ها و از همه گرايش ها و تفكرات حتي لائيك است كه مورد تاييد آيت الله سيستاني قرار گرفته است.