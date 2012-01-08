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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

سلامی:

عملیات محافظت از درختان در پارکهای مشهد آغاز شد

عملیات محافظت از درختان در پارکهای مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: به منظور جلوگیری از آفت زدگی درختان عملیات محافظت از طوقه درختان با استفاده از ترکیب "بوردو" در پارک های مشهد آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا سلامی اظهارکرد: در حال حاضر عملیات محافظت از طوقه و تنه درختان با استفاده ار ترکیب بوردو به منظور جلوگیری از شیوع آفت در درختان شهر مشهد در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این عملیات توسط گروه گیاه پزشکی مدیریت جنگل داری شهری سازمان پارک ها در برخی از پارک ها و محورهای سطح شهر مشهد انجام می شود.

سلامی در خصوص ترکیب بوردو گفت: این ترکیب دارای کاربرد های فراوان و در مقابل استفاده از سموم برای آفات درختان بسیارکم هزینه است همچنین یک ترکیب قارچ کش، باکتری کش و محافظت کننده نیز است.

وی با اشاره به اهداف عملیات محافظت از تنه و طوقه درختان با استفاده از ترکیب بوردو تصریح کرد: جلوگیری از بیماری های پوسیدگی طوقه، جلوگیری از ترک پوسته ی درختان ناشی از نوسانات دمایی و نفوذ عوامل ثانویه، پوشش زخم های درختان و مسدود کردن منافذ پوسته درختان که محل زمستان گذرانی آفات هستند از جمله کاربردهای این ترکیب است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: تاکنون این عملیات برای سه هزار و 200 درخت در پارک های وحدت و پردیس انجام شده است.

سلامی تصریح کرد: در حال حاضر ادامه این عملیات در پارک های ملت، امت،بولوار فردوسی، ملک آباد در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1503945

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