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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

پیکر شهید حسین زمانی در ملایر تشییع شد

پیکر شهید حسین زمانی در ملایر تشییع شد

همدان - خبرگزاری مهر: پیکر پاک شهید حسین زمانی که بر اثر خنثی کردن مین در مناطق عملیاتی، دعوت حق را لبیک گفت، در ملایر تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر پاک این شهید در مراسمی رسمی و باشکوه، روی دستان جمع زیادی از امت حزب‌الله و همیشه در صحنه ملایر تشییع شد.

پیکر وی از مقابل مسجد فاطمیه به سمت میدان امام حسین(ع) تشییع و پس از انتقال به روستای زادگاهش پیرمیشان، به خاک سپرده شد.

در این مراسم که فرماندهان ارشد قوای نظامی و انتظامی به همراه کارکنان و رؤسای ادارات دولتی حضور داشتند، نماز میت به امامت امام جمعه ملایر اقامه شد.

شهید حسین زمانی روز چهاردهم دی ماه سال جاری، هنگام پاکسازی میادین مین به علت انفجار در منطقه قصر شیرین به شهادت رسید.

این شهید اهل روستای پیرمیشان ملایر بود و 27 سال سن داشت.

کد مطلب 1503949

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