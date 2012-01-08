اعلام زمان قرعه کشی دوره جدید اعزام به عمره

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگی های صورت گرفته بین بانکهای عامل ملی و ملت که از متقاضیان ثبت نام به عمل آورده اند زمان قرعه کشی دور جدید اعزام به عمره مفرده چهارشنبه هفته آینده انجام می شود.

وی اظهار داشت: برای دوره جدید اعزام به عمره 6 میلیون و 400 هزار نفر ثبت نام کردند که از میان آنها دو میلیون و 400 هزار نفر از طریق قرعه کشی انتخاب می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: سازمان حج هیچ تعهدی در قبال اعزام تمامی ثبت نام کنندگان ندارد و این موضوع هنگام ثبت نام در بانکها قید شده بود.

لیالی گفت: اعزام های جدید از سال 93 آغاز می شود و تا سال 95 به طول می انجامد.