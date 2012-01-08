هشدار دامپزشکی به دامداریها/ انتقال ویروس تب برفکی از طریق باد و هوا

محسن مشکات در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیماری تب برفکی یکی از بیماری های بومی در کشورو منطقه است، اظهار داشت: این بیماری با توجه به اینکه سالهاست بروز پیدا کرده است، ویژگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: ویروس بیماری تب برفکی حتی از طریق هوا و باد نیز منتقل می شود. این بیماری ویروسی واگیر بالایی دارد و یکی از عوامل محدود کننده تولید محسوب می شود.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی تصریح کرد: اتحادیه اروپا سرمایه گذاریهای زیادی را در راستای مبارزه با این بیماری انجام داده است. حتی آنها در خارج از قاره اروپا نیز هزینه کردند تا جلوی پیشرفت این بیماری را بگیرند.

وی بیان کرد: مرزهای طولانی کشور ما همچنین تفاوت قیمت گوشت دام در ایران و کشورهای شرقی از جمله افغانستان و پاکستان باعث شده است تا به شکل غیر رسمی و بدون نظارت دام به کشور وارد شود.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی اظهار داشت: به این ترتیب کشور ما پیوسته در معرض تهدید بیماری تب برفکی است و دامداریها باید نسبت به این مسئله هوشیارانه برخورد کنند.

وی گفت: واکسن نقش تعیین کننده در پیشگیری از بروز بیماری ندارد؛ واکسن ابزار اصلی وقطعی نیست آنچه که مهم است رعایت مسائل بهداشتی از سوی دامداری ها است. معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی اعلام کرد: بهترین نوع واکسن تنها 60 درصد می تواند از بروز بیماری تب برفکی پیشگیری کند.

مشکات با بیان این که در سال جاری هیچ نوع واکسن تب برفکی وارد نشده است، گفت: در حال حاضر مؤسسه رازی با توسعه بخش تب برفکی اقدام به تولید واکسن های مورد نیاز کرده است، ضمن اینکه بخش خصوصی نیز در آذربایجان غربی کارخانه تولید واکسن تب برفکی را راه اندازی کرده که به زودی محصولات آن وارد بازار می شود.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی بیان کرد: با توجه به وظیفه نظارت بر عملکرد دامداریها هر سال 3 نوبت ( هر 4 ماه یکبار) واکسیناسیون سراسری دامداری ها انجام می شود.

وی گفت: علی رغم اینکه سازمان دامپزشکی از اعتبارات ملی برای واکسیناسیون به صورت رایگان استفاده می کند اما باز به دلیل نقل و انتقال دام شاهد بروز این بیماری هستیم.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی متذکر شد: وجود 3 نوع نظام دامداری عشایری، روستایی و صنعتی باعث شده است که واکسیناسیون دام با مشکلاتی مواجه شود. وی افزود: دردامداری عشایری با توجه به ییلاق و قشلاق کردن، امکان جا ماندن دامها از واکسیناسیون سراسری وجود دارد.

مشکات مطرح کرد: در دامداری صنعتی با توجه به این که رفت و آمدها تحت کنترل است و مدیرت بهداشتی اعمال می شود، به نسبت دامداری های روستایی و عشایری کمتر در معرض خطر بیماری تب برفکی هستند.