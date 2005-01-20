شارون تماسهاي خود را با ابومازن از سرگرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط ،اين تصميم شارون پس ازآن صورت گرفت كه رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين به نيروهاي امنيتي فلسطين دستور داد ضمن استقرار درنوارغزه جلوي عمليات ضد اسراييلي را بگيرند.

رهبران گروههاي جهادي فلسطين اعلام كردند: با ابومازن درخواست ويژه اش را براي آتش بس مورد بحث وبررسي قرار دادند اما رژيم صهيونيستي همچنان به خشونت ها و عمليات تروريستي خود عليه مردم بي دفاع فلسطين ادامه مي دهد تا جايي كه كابينه شارون به ارتش اين رژيم چراغ سبز نشان داده كه اگر ابومازن نتوانست گروههاي جهادي را متوقف ساختن عمليات ضد اسراييلي قانع سازد، نوارغزه را به طور كامل اشغال كند.

يك مسئول سياسي اسراييل گفت: شارون تصميم گرفته تا تماسهاي خود را با ابومازن ازسربگيرد واين اقدام پس ازآن صورت گرفت كه اسراييل گزارشاتي را ازمنابع اطلاعاتي خود بدست آورد كه نشان مي دهد رهبران جنبش حماس همكاري خود را با تشكيلات خودگردان فلسطين شروع نمودند.

اين مسئول افزود : اين تصميم (ازسرگيري مذاكرات با ابومازن) درجريان نشست كابينه اسراييل اتخاذ شد.مسئولان بلند پايه اسراييلي و فلسطيني عصرروزگذشته اعلام كردند: قصد دارند راههاي جلوگيري ازخشونت احتمال درنوار غزه را مورد بررسي قراردهند.

اين درحالي است كه نيروهاي اشغالگر اسراييلي روزگذشته دوفعال فلسطيني را در نزديكي مرزنوارغزه به ضرب گلوله به شهادت رساندند به تلافي اين اقدام جنايتكارانه،مبارزان فلسطيني دو راكت به سوي گذرگاه اريزمحل استقرارنيروهاي اسراييلي شليك كردند.