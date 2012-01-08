افزایش میزان تخفیف صدور پروانه احیای بافتهای فرسوده کرج تا 80 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده ضرورت احیاء و بازسازی بافت های فرسوده را یادآور شد و با بیان اینکه تحقق این مهم از اولویتهای کاری مجموعه مدیریت شهری است، اظهار داشت: پیشنهاد افزایش میزان تخفیفات در نظر گرفته شده در خصوص بافتهای فرسوده با هدف ترغیب و تشویق مالکان این بافتهای قدیمی ارائه شده است.



وی تهیه و تدوین سیاستهای تشویقی برای مالکان بافتهای فرسوده را امری مهم تلقی کرد و ابراز داشت: فرهنگسازی در این زمینه از جمله مولفه های ضروری برای رفع مسائل مربوط به این بافت هاست.



کرج بعد از تهران بالاترین میزان تخفیف احیاء بافتهای فرسوده را دارد



شهردار کرج با اشاره به ارائه 50 درصد تخفیف صدور پروانه و عوارض نوسازی به متقاضیان احیای بافتهای فرسوده، عنوان کرد: این میزان بخشودگی با پیشنهاد مدیریت شهری کرج به 80 درصد ارتقاء می یابد.



آقازاده از ارائه لایحه پیشنهاد افزایش 30 درصدی تخفیفات صدور پروانه و عوارض نوسازی به شورای اسلامی شهر کرج خبر داد و گفت: با موافقت اعضای شورای شهر با این پیشنهاد، کرج بعد از تهران بالاترین میزان تخفیف احیاء بافتهای فرسوده را خواهد داشت.



وی وجود 680 هکتار بافت فرسوده در کرج را یادآور شد و افزود: ارائه سیاستهای تشویقی نقش بسزایی در ساماندهی هر چه سریع تر بافت های فرسوده در کرج ایفا می کند ضمن اینکه این مهم موجب ترغیب حداکثری مالکان برای بازسازی بافتهای در نظر گرفته شده است.



آقازاده با تاکید بر لزوم رسیدگی به پرونده های بافتهای فرسوده عنوان کرد: این مهم از دیگر مولفه هایی است که موجب تسریع در احیاء بافت های فرسوده می شود.



شهردار کرج اظهار داشت: به این منظور در مناطق 12گانه تحت پوشش شهرداری کرج دو نیرو تنها به منظور رسیدگی به وضعیت پرونده بافت های فرسوده استقرار یافته اند.