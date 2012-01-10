باید پاسخی منطقی برای نسل جدید انقلاب داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی ماه در مسجد جامع میامی، افزود: یکی از حوادث مهم انقلاب، قیام 19 دی ماه 1356 قم است که باید علل، چگونگی، پیامدها و واکنشها، بازتابها، جایگاه و نتایج آن عمیقا مورد بررسی و تحقیق علمی و منصفانه قرار گیرد و به نسل جدید انتقال داده شود.



موسوی با اشاره به واکنش علما و مردم علیه رژیم شاهنشاهی و شکل گیری قیام 19 دی مردم قم، ضمن مرور تاریخی این وقایع، پیامدها و بازتابهای سیاسی و فرهنگی مربوط به آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.



وی همچنین به واقعه کشف حجاب در سال 1314 به عنوان یکی دیگر از توطئه های دشمنان اسلام از قبیل آمریکا و انگلیس اشاره کرد و اظهار داشت: استکبار این واقعه را به دست رضا خان به ایران دیکته کرد و این حرکت آبرویی برای رضاخان برجای نگذاشت.



استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: با دستور رضاخان جهت اجرای کشف حجاب، همه بخشداران و فرمانداران باید به اتفاق همسران خود به میادین شهر می آمدند و به گونه ای از این عمل زشت و کثیف دست نشانده انگلیسی ها تبلیغ می کردند و با برپایی جشن های مختلف این عمل کثیف خود را جشن می گرفتند.



موسوی اظهار داشت: رضاخان که پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دیندار و پای‌بند به اصول مذهب نشان داده بود، پس از به قدرت رسیدن به تدریج ماهیت اصلی خود را نمایان ساخت.



امام جمعه میامی افزود: اعتراضات در شهرهای بزرگ مانند مشهد و قم بسیار بالا گرفت به طوری که بسیاری از روحانیان این دو شهر به شهرهای دیگر تبعید شدند.



موسوی به نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان به دنبال این هستند که حضور و مشارکت مردم در انتخابات را کم‏رنگ جلوه دهند.



وی ادامه داد: مردم باید با حضور گسترده و پرشور خود در انتخابات توطئه‏های دشمنان نظام را خنثی کنند.



وی درپایان یاد آورشد: افتخار می کنیم که امروز مسئولین و خادمین ما در نظام جمهوری اسلامی از خود ما هستند ودر راس همه آنان مقام معظم رهبری سکان دار این کشتی بوده و در برابر تمام هجمه های دشمن سر بلند و پیروز ایستاده است.