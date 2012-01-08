آمار فوت شدگان سوانح جاده ای در زنجان 15 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی صبح یکشنبه در نشست تخصصی مدیران کل امنیتی و انتظامی استانداری های شمال غرب کشور با اشاره به اینکه ارمغان این قانون به مردم امنیت و آرامش است، افزود:‌ در این مدت در تصادفات درون و برون شهری 49 نفر انسان کمتر کشته شده اند.

وی، یادآورشدامنیت از نعمت های بزرگ خداوند است و بر سایر نیازهای بشر اولویت دارد و امنیت مطلوبی در استان وجود دارد.

سرهنگ شرفی افزود: این امنیت مرهون تلاش های و همکاری همه نهاد های مرتبط و همکاری خوب مردم متدین استان و اقدامات شبانه روزی پلیس است که امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر این امنیت گسترش یابد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به انجام طرح ها و برنامه های پیشگیرانه گفت: پیش بینی می شود فرماندهی انتظامی این استان در 9 ماهه سال جاری رتبه پنجم کشوری را در وقوع جرائم کسب کند.

وی تصریح کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا نیز با اجرای طرح های مختلف در 9 ماهه سال جاری انواع کالای قاچاق به ارزش 137 میلیارد ریال با 19 درصد افزایش نسبت به 9 ماهه سال گذشته کشف شده است.

سرهنگ شرفی تاکید کرد: پلیس با استمرار مبارزه جدی با سوداگران مرگ بیش از 839 کیلو گرم انواع مواد مخدر را در 9 ماهه سال جاری کشف کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 73 درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: همچنین در 9 ماهه سال جاری پلیس با اجرای طرح های مختلف در خصوص مبارزه با تجهیزات دریافت از ماهواره توانسته بیش از 556 درصد افزایش در کشفیات تجهیزات دریافت از ماهواره نسبت به 9 ماهه سال قبل داشته باشد.