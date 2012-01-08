دلار 1650 تومانی با شایعه استعفای بهمنی/ یورو 2120 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پرتلاطم ارزی همچنان ادامه دارد، امروز هم نرخ ارز بدون توجه به قیمت 1400 تومانی پیشنهادی کانون صرافان بالا رفت، صرافان بازار ارز نرخ دلار را امروز 1650 تومان اعلام کردند.

نرخ دلار که در روز گذشته حدود 1595 تومان بود، امروز با افزایش 55 تومانی مواجه شد. طی چند روز اخیر با تعیین نرخ از سوی کانون صرافان، برخی از صرافی ها از خرید و فروش امتناع می کنند.

بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز تغییری نداد و مانند دیروز قیمت آن را 1123 تومان و یورو را 1428 تومان تعیین کرده است.

بانک مرکزی برنامه خود را تعدیل، ثبات و دلار تک نرخی که شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرده است، اعلام کرده، بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دارد نرخ رسمی دلار را بر روی 1200 تومان ثابت کند.

تحولات بازار ارز در حالی همچنان ادامه دارد که شایعات استعفای خاموش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر سر زبانها افتاده و وی حتی امروز به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره بازار ارز به پارلمان نرفته است، البته روابط عمومی بانک مرکزی استعفای بهمنی از ریاست بانک مرکزی را تائید نمی کند.

افزایش نرخ ارز در بازار تنها گریبانگیر نرخ دلار نشده است، بلکه نرخ ارز یورو هم که دیروز در بازار 1070 تومان بود، امروز با 50 تومان افزایش به 2120 تومان رسیده است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 642 هزار تومان، طرح جدید 622 هزار تومان، نیم سکه 306 هزار تومان، ربع سکه 155 هزار تومان و گرمی 79 هزار تومان است. قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 62 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1617 تومان است.