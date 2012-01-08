تولید آزمایشی کک در زرند/ کارخانه کک سازی آلودگی زیست محیطی ندارد

مجید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه کک سازی زرند هم اینک در مرحله اتمام عملیات اجرایی ساختمانی است و در اسفند سال جاری پیش گرمایش کوره نسوز، برای شارژ زغالسنگ و وارد کردن به مرحله کک سازی آغاز می شود.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی که بعضی کارخانه ها ایجاد می کنند تصریح کرد: یکی از مزایای کارخانه کک سازی زرند بر دیگر کارخانه های مشابه در دپوی زغالسنگ و ذخیره آن در سیلوهای مخصوص است که با این روش شرایط محیط زیست نیز رعایت شده و کاهش مسائل زیست محیطی را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: این سیلوهای 50 هزار تنی از اکسید شدن زغالسنگ جلوگیری کرده و همچنین از آلودگی محیط در اثر آلایندگی غبار زغالسنگ ممانعت می کنند.

باقری اظهار داشت: هر یک از باطری های کوره نسوزاین کارخانه که هم اینک توسط یک گروه چینی در حال ساخت هستند، شامل 120سلول هستند و هر سلول روزانه 16تن کک تولید می کند.

وی از جمله دیگر مزایای این کارخانه را نصب غبارگیر در تمامی قسمتهای اصلی شامل بلندینگ، کوره و زغالشکن ذکر کرد و گفت: این سیستم غبارگیر آلودگی محیط کارخانه را به حداقل ممکن می رساند و به خوبی تمام مسائل زیست محیطی را کنترل می کند.

مسئول دفتر فنی پروژه کک سازی تصریح کرد: برای این کارخانه از سیستم کوئنچینگ تر استفاده می شود که با سرد کردن کک بدون استفاده از آب آلودگی های ناشی از سرد کردن کک را به حداقل می رساند.

وی یادآورشد: نصب این سیستم با 25میلیون یور و سرمایه گذاری اولیه کارخانه کک سازی نیز با 92 میلیون یورو انجام شده و برای فراهم شدن زیربنای کارخانه نیز12میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 800 نفر در مرحله ساخت کارخانه مشغول به کار هستند گفت: در زمان بهره برداری 420 نفر به صورت مستقیم و هزار و 200 نفر نیز غیر مستقیم در این کارخانه مشغول خواهند شد.