تغییر تاکتیک القاعده در عربستان/ اعترافات تازه گروهک سمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، گروهک القاعده تاکتیک عملیتهای تروریستی خود را تغییر داده و به جای سلاح و مواد منفجره رو به استفاده از یک ماده سمی نامرئی آورده است.

بنابراین گزارش، در محاکمه گروهکی وابسته القاعده که منابع سعودی نام "گروهک مسموم سازی" را برای آن انتخاب کرده اند مشخص شد که این گروهک در صدد هدف قرار دادن یک شخصیت مهم با مسموم کردن وی در زمان حضورش در یک مراسم عروسی در شهر جده (غرب عربستان) بوده است.

از دیگر اعترافات این گروهک که 14 عربستانی و دو مرد پاکستانی و افغانستانی در عضویت آن بوده اند، این است که آنان در نظر داشته اند برخی جریانها را به انفجار یک کشتی در کانال سوئز تحریک کنند.

حمله به انبارهای تسلیحاتی و ساختمان ادارات امنیتی در سه منطقه عربستان از دیگر اتهامات این گروهک است. یکی از سرکردگان این گروهک در جریان محاکمه اش به آموزش نیروهای تحت امرش جهت قراردادن مواد سمی روی خودروی نیروهای امنیتی متهم شده است.

بر این اساس، این گروهک در نظر داشته در ابتدا کارایی عملیات ریختن سم را بر روی نیروهای امنیتی آزمایش کند و سپس طرح مسموم کردن یکی از شخصیتهای مهم را به اجرا بگذارد. محاکمه این گروهک وابسته به القاعده این روزها در عربستان ادامه دارد.