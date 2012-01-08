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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

خراسانیان در گفتگو با مهر:

پنج مرکز خدمات الکترونیک در سمنان ایجاد می شود

پنج مرکز خدمات الکترونیک در سمنان ایجاد می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: شهردار سمنان از ایجاد پنج مرکز خدمات الکترونیک در مناطق یک و دو شهری برای تسهیل در امور مردم در آینده نزدیک خبر داد.

مهدی خراسانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: الکترونیکی شدن خدمات شهری می تواند در تحقق فرهنگ شهروندی که همان حفظ کرامت و خدمات رسانی برتر به شهروندان باشد را محقق ساخت.

وی همچنین با اشاره به احداث اولین پل روگذر زیر قوسی کشور در سمنان افزود: با تاسیس و تکمیل پل روگذر میدان معلم، این پل اولین پل روگذر زیرقوسی درون شهری در کشور خواهد شد.

شهردار سمنان اظهار داشت: مدیریت شهری سمنان باتوجه به پروژه مسکن مهر و افزایش قابل توجه عبور و مرور در معابر اصلی شهر و با هدف تسهیل تردد شهروندان اقدام به برنامه ریزی و افزایش توان ترافیکی شهر کرده است.

خراسانیان افزود: اجرای پل های روگذر شرق به غرب معلم، شمال به جنوب میدان امیرکبیر و پل شهید محب شاهدین و پل زیرگذر شهید خالصی در دستور کار شهرداری سمنان قرار گرفت.

کد مطلب 1504035

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