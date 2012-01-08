46 معدن جدید در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم باقری اظهارکرد: این معادن با 228 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: ماده معدنی معادن فوق شامل سنگ آهن، مس، بنتونیت، خاک صنعتی، سنگ آهک، کرومیت، سنگ گچ و گچ خاکی، سیلیس و سنگهای تزئینی است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان میزان استخراج سالیانه این معادن را 690 هزار تن ذکر کرده و گفت: گروه معدنی معادن مذکور شامل مصالح ساختمانی، غیر فلزی و فلزی است.

وی بیان کرد: این معادن در شهرستانهای مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، چناران، تربت حیدریه، تایباد، خواف، فریمان، بردسکن، تربت جام، زاوه، گناباد، باخرز، رشتخوار، مه ولات و کلات توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و 400 نفر را نیز بطور مستقیم مشغول به کار کرده است.