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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

باقری:

46 معدن جدید در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

46 معدن جدید در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت و تجارت خراسان رضوی از بهره برداری 46 معدن جدید با 140میلیون تن ذخیره مواد معدنی طی نه ماهه اول سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم باقری اظهارکرد: این معادن با 228 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: ماده معدنی معادن فوق شامل سنگ آهن، مس، بنتونیت، خاک صنعتی، سنگ آهک، کرومیت، سنگ گچ و گچ خاکی، سیلیس و سنگهای تزئینی است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان میزان استخراج سالیانه این معادن را 690 هزار تن ذکر کرده و گفت: گروه معدنی معادن مذکور شامل مصالح ساختمانی، غیر فلزی و فلزی است.

وی بیان کرد: این معادن در شهرستانهای مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، چناران، تربت حیدریه، تایباد، خواف، فریمان، بردسکن، تربت جام، زاوه، گناباد، باخرز، رشتخوار، مه ولات و کلات توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و 400 نفر را نیز بطور مستقیم مشغول به کار کرده است.

کد مطلب 1504037

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