جزئیات تولیدات علمی ایران درسال2011/ صعود کردیم و از ترکیه پیشی گرفتیم

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی دو پایگاه ISI و اسکوپوس (scopus) در خصوص ثبت مقالات علمی و پژوهشی ایران در سال 2011 و وضعیت ایران در میان دیگر کشورهای دنیا اظهار داشت: براساس آمارهای پایگاه استنادی اسکوپوس، ایران در سال 2010 با سهم 1.27 درصدی از تولید علم جهان دارای رتبه 19 در میان دیگر کشورها بود و 27 هزار و 780 مقاله نیز منتشر کرده بود و بعد از کشور ترکیه قرار داشت.

وی ادامه داد: در سال 2011 و براساس داده های آماری این پایگاه، ایران با انتشار 31 هزار و 204 مقاله و سهم 1.46 درصدی از تولید علم جهان با دو پله صعود و بالاتر از کشور ترکیه در رتبه 17 قرار گرفته و این در حالی است که کشور ترکیه بعد از ایران و رتبه 19 را برای تولید مقالات علمی و پژوهشی به خود اختصاص داده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی پایگاه معتبر ISI نیز از رشد مثبت 25 درصدی تولید مقالات علمی و پژوهشی ایران در سال 2011 خبر داد و گفت: براساس آمارهای منتشر شده از سوی ISI در سال 2010 ایران با ثبت 18 هزار و 285 مقاله علمی رتبه 22 و سهم 1.05 درصدی تولید علم دنیا را به خود اختصاص داده بود و این در حالی است که ترکیه با ثبت 26 هزار و 78 مقاله رتبه 18 را در اختیار داشت.

وی اضافه کرد: با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی ISI، کشورمان در سال 2011 با انتشار 21 هزار و 38 مقاله رتبه 20 و 1.44 درصد از تولید علم دنیا را به خود اختصاص داد و ترکیه با ثبت 23 هزار و 916 مقاله علمی پژوهشی در سال 2011 رشدی منفی نسبت به سال 2010 را تجربه کرد.

مهدی نژاد نوری با تاکید براینکه در سال 2011 و براساس آمار پایگاه ISI اختلاف مقالات ایران نسبت به ترکیه از 8 هزار مقاله به 3 هزار مقاله کاهش پیدا کرده است به مهر گفت: به جز چین مابقی کشورهای دارای رتبه اول تا سی ام در تولید مقالات، رشد منفی در تولید مقالات را در سال 2011 تجربه کردند که یکی از دلایل آن می تواند بحران اقتصادی باشد.