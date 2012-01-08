63 پلیس در قزوین رد رشوه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری 63 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان قزوین در مجموع سه میلیارد و 143 میلیون و 222 هزار ریال رد رشوه کرده اند.

وی افزود: این افراد شامل چهار نفر از افسران ارشد، 26 نفر از افسران جزء، 31 درجه دار و دو سرباز وظیفه عمومی هستند که به دلیل امتناع از دریافت رشوه علاوه بر تشویق درون سازمانی مورد تشویق نقدی نیز قرار گرفته اند.

جعفری نسب با اشاره به میزان تماس مردم با دفتر نظارت همگانی یادآور شد: در این مدت حدود 9 هزار تماس با دفتر نظارت همگانی استان (سامانه 197) صورت گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: از تعداد کل تماس های گرفته شده پنج هزار و 171 مورد پاسخگویی و راهنمایی به شهروندان و تعداد دو هزار و 238 تماس مردمی در چرخه رسیدگی قرار گرفته و سایر تماس ها نیز غیرقابل بهره برداری بوده است.

وی بیان کرد: از مجموع پیام های قابل رسیدگی به دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی استان قزوین در 9 ماه امسال، 23 درصد تقدیر و تشکر، 45 درصد انتقاد و تنها شش درصد شکایت از عملکرد کارکنان انتظامی استان بوده است.

جعفری نسب یادآور شد: در نتیجه این تماس ها در بازرسی های بعدی تعدادی از کارکنان تشویق و با تعدادی برخورد قانونی برابر مقررات صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به امکان ارتباط مستقیم مسئولان انتظامی با مردم گفت: هر 15 روز یک بار در روزهای شنبه جلسات ارتباط مستقیم فرمانده نیروی انتظامی استان با مردم در دفتر نظارت همگانی برگزار می شود که همه شهروندان می توانند به صورت حضوری و یا با شماره تلفن های 197 و 2234444 تماس بگیرند و پیشنهاد و انتقاد خود را مطرح کنند.