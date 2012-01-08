سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده "انتهای خیابان هشتم"درباره تعویق اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: در ارتباط با نمایش این فیلم فراز و نشیب‌های زیادی به وجود آمد. همانطور که در جریان هستید نسخه‌ای از فیلم را سال گذشته به جشنوره فجر ارائه کردیم. شبهاتی درباره "انتهای خیابان هشتم" بود که باعث شد وزیر ارشاد شخصاً فیلم را ببیند.

وی افزود: با تمام این اتفاقات فیلم شرایط نمایش در جشنواره را پیدا نکرد. ما مراحل طولانی را سپری کردیم تا توانستیم پروانه نمایش دریافت کنیم. بعد از گرفتن این مجوز دوباره وزیر درخواست داشتند فیلم را ببینند. سه ماه به دلیل مشغله کاری ایشان فرصت دیدن اثر را نداشتند.

ساداتیان ادامه داد: اما در هر حال با تمام مسغله‌ها، "انتهای خیابان هشتم" را مورد بازبینی قرار دادند. اصلاحاتی را بر آن اعمال کردند. ما نیز هم اکنون مشغول رفع این موضوع هستیم تا طبق قرارداد اکرانی که از پیش داشته‌ایم، فیلم را بعد از "اسب حیوان نجیبی است" در گروه عصرجدید به نمایش بگذاریم.

وی در پایان عنوان کرد: البته زمان خوبی برای نمایش "انتهای خیابان هشتم" نیست، اما مطئنم با توجه به موضوع فیلم با استقبال خوبی از طرف مخاطبان روبرو خواهد شد.

خلاصه داستان "انتهای خیابان هشتم"آمده است: نیلوفر و خانواده‌اش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را جور کنند، اما هرچه زمان می‌گذرد، نیلوفر متوجه می‌شود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی می‌افتد.

ترانه علیدوستی، صابر ابر، حامد بهداد، محمدرضا غفاری، مهدی ماهانی، بیتا بیگی، خسرو شهراز، احسان عیوض‌نژاد، اولدوز منصور، رضا دهقانی‌سامانی، محمد همایون‌‌پور و الهه حصاری بازیگران این فیلم هستند.