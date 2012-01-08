ایران آماده پذیرایی از هیئت نمایندگان آژانس هسته ای/ اهل گفتگو هستیم

فریدون عباسی دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوال مهر در مورد زمان مشخص ورود هیئت نظارت آژانس هسته ای به ایران عنوان کرد: همانگونه که در گذشته نظارتهای آژانس را طبق مقررات پذیرفته ایم این روند را ادامه خواهیم داد.

وی فعالیتهای ایران در زمینه انرژی هسته ای را شفاف عنوان کرد و افزود: همکاری بسایر خوبی میان آژانس هسته ای و ایران وجود داشته و مشکلی تا کنون پیش نیامده و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

عباسی تصریح کرد: سرویسهای امنیتی ابهاماتی را در ذهن مسئولان آژانس به وجود آورده اند که برای رفع این ابهامات در حال رایزنی و گفتگو برای حضور نمایندگان آژانس در ایران و بازدید از تاسیسات هسته ای هستیم.

رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران تصریح کرد: نماینده ایران در وین در حال گفتگو برای تنظیم زمان مشخص ورود هیئت نمایندگان آژانس است، ایران این آمادگی را دارد در آینده نزدیک پذیرای نمایندگان آژانس باشد.

وی با بیان اینکه اهل گفتگو هستیم، اظهارداشت: معاونان و مدیران آمانو برای بازدید از تاسیسات هسته ای به ایران سفر خواهند کرد.

بومی سازی ساخت قطعات غنی سازی اورانیوم در ایران

عباسی با بیان اینکه رشد تحصیلات تکمیلی و دکترا در ایران بسیار خوب بوده، افزود: فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی و دکترا در کشور توانسته اند کمکهای شایانی در بخشهای متخلف به توسعه و رشد صنایع و تحقیقات داشته باشند.

وی بیان داشت: پیوند بخشهای تخصصی و صنایع کشور با تحقیقات موجب شده تا ساخت برخی قطعات غنی سازی اورانیوم در کشور بومی سازی شود و بدون نیاز به سایر کشورها این قطعات در داخل کشور با تلاش دانشگاهها و مراکز صنعتی ساخته شود.