كانون كارگردانان خانه سينماگران جوان دعوت به همكاري كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" از روابط عمومي خانه سينماگران جوان، بر اساس اعلام اين فراخوان از تمامي فيلمسازان جوان عرصه فيلم كوتاه براي فعاليت در زمينه فيلمسازي دعوت به عمل آمده است. اين شورا اولويت خود را به فيلم هايي با مضمون « سينماي متفاوت» داده است.

همچنين بر اساس اعلام اين فراخوان، تسهيلات و امكانات ويژه اي نيز براي كساني كه مي خواهند براي اولين بار به ساخت فيلم كوتاه اقدام كنند نيز فراهم مي گردد.

علاقمندان براي استفاده از اين امكانات بايد تا پايان شهريور ماه امسال فيلمنامه هاي خود را به دبيرخانه خانه سنيماگران جوان به نشاني ميدان هفت تير، خيابان كريمخان زند، خيابان شهيد حسيني، شماره 3، طبقه دوم تحويل دهند.

گفتني است شوراي مركزي كانون كارگردانان خانه سينماگران جوان را شهرام شاه حسيني، ابراهيم شيباني، شاهين باباپور، پژمان فخاريان، مونا زاهد و بهروز شعيبي تشكيل مي دهند.

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