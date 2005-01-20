پراگ پست: آمريكا در امر عضويت تركيه در اروپا دخالت نكند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه انگليسي زبان پراگ پست چاپ جمهوري چك، كميسيونر اتحاديه اروپايي در مصاحبه با تلويزيون فنلاند اعلام كرد دخالت آمريكا ممكن است نوعي احساس ضد تركيه در ميان كشورهاي عضو اتحاديه را ايجاد كند.

رن در ادامه گفت: من فكر مي كنم كه آمريكا بايد به اندازه اي عاقل باشد كه متوجه شود اين موضوع مربوط به اروپا است نه آمريكا.

گفتني است در طول سال گذشته ميلادي آمريكا بارها از اروپا خواست كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي را بپذيرد.

اظهارات رن كه كميسيونر فنلاندي اتحاديه اروپايي است، در حالي اعلام شد كه قرار است جرج بوش ماه فوريه آينده به اروپا سفر كند.