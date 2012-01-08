مسابقات "گوروا بازی" غرب کشور در بوکان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش ناصری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسابقات جورابین یا گوروا بازی با هدف احیا بازیهای بومی و محلی مناطق کردنشین غرب کشور در بوکان برگزار می شود، افزود: این مسابقات 21 و 22 بهمن ماه سالجاری به مناسبت دهه فجر با حضور بازیکنانی از 10 شهر استانهای غربی کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات باحضور85 تیم از 10شهر غرب کشور از هفتم بهمن ماه سالجاری طی سه جمعه پیاپی در سالن ورزشی بانوان کوثر بوکان برگزار می شود، اظهار داشت: مسابقات فینال این دور از رقابتها روزهای 21 و 22 بهمن برگزار و به تیم‏های برنده، حکم، مدال قهرمانی و ربع سکه بهار آزادی اهدا می شود.

این مسئول بیان داشت: در این مسابقات، شرکت کنندگان به گروه های مساوی تقسیم و هر گروه در پیدا کردن وسیله کوچکی که توسط یکی از افراد گروه دیگر درون یکی از چند جوراب پنهان می شود، فکرآزمایی کرده و گروه بازنده جای خود را به گروه دیگر می دهد، در پایان، مجموع امتیازات گروه برنده را مشخص می کند.

ناصری تعداد بازکن هر تیم را چهار نفر دانست و ادامه داد: همچنین همزمان با برگزاری رقابتها جشنواره کیک و شیرینی خانگی در نیمه اول بهمن ماه سال جاری در این شهرستان برگزار و نحوه استفاده صحیح از مواد مصرفی، طعم و تزئین بهتر، معیار برتری در این جشنواره است.

