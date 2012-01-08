مصرف حداقل 100 هزار تن چای در ایران

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، صادق خلیلیان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی اصلاح باغ های چای و شیوه های فرآوری این محصول را در دستور کار خود قرار داده و تا جایی پیشرفت کرده است که کارخانجات فرآوری از سال گذشته حتی روی خط تولید چای سبز هم فعالیتشان را شروع کردند.

وی به 40 هزار هکتار زمین زیر کشت چای در کشور اشاره کرد و افزود: میزان تولید سالانه چای کشورمان 35 تا 40 هزار تن می باشد اما مصرف در کشور حداقل 100 هزار تن تخمین زده شده است که مابقی آن باید وارد شود.

وزیر جهادکشاورزی ضمن واردات این محصول اشاره ای هم به صادرات آن کرد و اظهار داشت: با افزایش کیفیت چای کشورمان صادرات آن هم رونق بیشتری گرفته و بسته به کیفیت آن از کیلویی 50 تا 200 هزار ریال صادر می شود.

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش کیفیت چای ایرانی خبر داد و گفت: اصلاح باغهای چای و شیوه های فرآوری این محصول راه حل‌های اساسی مشکلات صنعت چای کشور است.

