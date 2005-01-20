  1. بین الملل
  2. سایر
۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۵

حسين شهرستاني نامزد مطرح ائتلاف عراق يكپارچه :

پارلمان منتخب عراق بايد موضوع خروج اشغالگران را بررسي كند

حسين شهرستاني نامزد مطرح در ليست "ائتلاف عراق يكپارچه" بر ضرورت بررسي موضوع خروج نظاميان اشغالگر از عراق در مجلس ملي منتخب كه پس از انتخابات سراسري 30 ژانويه (11بهمن) تشكيل خواهد شد، تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، حسين شهرستاني همچنين بر ضرورت پاكسازي عناصر بعثي جنايتكار و نيروهاي امنيتي رژيم سابق از دستگاههاي امنيتي عراق تاكيد كرد.

شهرستاني افزود: همه بايد به تلاش هاي خود براي بازپس گيري حاكميت و خروج مسالمت آميز نظاميان بيگانه ادامه دهند.

وي گفت : نبايد اجازه داد ديكتاتوري ديگر بر عراق حكام شود و نيز نبايد نيروهاي ديگري را براي اشغال عراق دعوت كرد.

دانشمند هسته اي عراق كه در زمان حكومت صدام در معرض شكنجه طولاني از سوي دستگاههاي استخباراني رژيم بعث قرارداشت و سالها در زندان ابوغريب زنداني بود تصريح كرد دولت موقت عراق به علت اينكه از عناصر بعثي متهم به ارتكاب جنايات كمك گرفته است اعتبار خود را از دست داده است و عراقيها به آن اعتماد ندارند .

به گفته وي برخي احزاب سياسي طرفداران خود را در دولت نه بر اساس شايستگي كه بر اساس وابستگي وارد كرده اند آنها از اشخاص شايسته و لايق حمايت نمي كنند كه اين امر باعث شده است محاسبه ونظارتي بر آنها وجود نداشته باشد امري كه منجر به فضاي بي اعتمادي شده است.



 

کد مطلب 150411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها