پارلمان منتخب عراق بايد موضوع خروج اشغالگران را بررسي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، حسين شهرستاني همچنين بر ضرورت پاكسازي عناصر بعثي جنايتكار و نيروهاي امنيتي رژيم سابق از دستگاههاي امنيتي عراق تاكيد كرد.



شهرستاني افزود: همه بايد به تلاش هاي خود براي بازپس گيري حاكميت و خروج مسالمت آميز نظاميان بيگانه ادامه دهند.



وي گفت : نبايد اجازه داد ديكتاتوري ديگر بر عراق حكام شود و نيز نبايد نيروهاي ديگري را براي اشغال عراق دعوت كرد.



دانشمند هسته اي عراق كه در زمان حكومت صدام در معرض شكنجه طولاني از سوي دستگاههاي استخباراني رژيم بعث قرارداشت و سالها در زندان ابوغريب زنداني بود تصريح كرد دولت موقت عراق به علت اينكه از عناصر بعثي متهم به ارتكاب جنايات كمك گرفته است اعتبار خود را از دست داده است و عراقيها به آن اعتماد ندارند .



به گفته وي برخي احزاب سياسي طرفداران خود را در دولت نه بر اساس شايستگي كه بر اساس وابستگي وارد كرده اند آنها از اشخاص شايسته و لايق حمايت نمي كنند كه اين امر باعث شده است محاسبه ونظارتي بر آنها وجود نداشته باشد امري كه منجر به فضاي بي اعتمادي شده است.









