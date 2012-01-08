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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

میز ثبت نام دوره های آموزشی فنی و حرفه ای راه اندازی می شود

میز ثبت نام دوره های آموزشی فنی و حرفه ای راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و استان البرز از راه اندازی میز ثبت نام دوره های آموزش فنی و حرفه ای در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی غیاثی تبار به ضرورت بهره مندی عموم شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان از آموزشهای فنی و مهارتی اشاره کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی میز ثبت نام یادشده، ارائه مشاوره به متقاضیان ثبت نام در رشته های آموزش فنی و حرفه ای و پذیرش آنها در حرفه های مورد تقاضای علاقمندان است.

این مسئول یادآور شد: در این طرح مسئولان پذیرش مراکز به اتفاق مربیان ذیربط  اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز، هماهنگی های لازم را انجام خواهند داد.

غیاثی تبار اضافه کرد: به دنبال این امر و در صورت همکاری، با حضور در مراکز و موسسات آموزش عالی  نسبت به راهنمایی و ثبت نام از متقاضیان اقدام خواهد شد.

این اداره کل دارای هفت مرکز آموزشی در سطح استان البرز است

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و استان البرز افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز دارای هفت مرکز آموزشی در سطح استان البرز است.

این مسئول گفت: از این میان، پنج مرکز آن در شهرستان کرج و دو مرکز در شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ  که جزو شهرستاانهای البرز هستند، استقرار دارد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و استان البرز اضافه کرد: کلیه آموزشهای  مهارتی در این مراکز به صورت رایگان ارائه می شود.

کد مطلب 1504123

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