حسن میرزا عبداللهی ها در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در سال گذشته تعداد دستگاه⁯های خودپرداز بانک سپه در استان البرز34 دستگاه بود که در سال جاری این عدد به 44 دستگاه افزایش پیدا کرد.



وی اظهار داشت: تراکنش حساب⁯ها و مراجعه کنندگان به دستگاه⁯های خودپرداز شعب بانک سپه استان البرز، رتبه اول را در سطح کشور داراست، برای همین در آینده⁯ای نزدیک به منظور رفاه حال همشهریان، به این تعداد دو دستگاه دیگر نیز اضافه می⁯شود.



درخواست برای افزایش شعب بانک سپه استان البرز



میرزاعبداللهی⁯ها در ادامه این گفتگو ابراز داشت: با توجه به گستردگی استان البرز، در بسیاری از مناطق هنوز شعب بانک سپه مستقر نشده⁯اند. در همین راستا برای افزایش 10 شعبه در استان درخواست داده⁯ایم و این مسئله را پیگیری می⁯کنیم.



وی اضافه کرد: سیمین⁯دشت، نظرآباد، طالقان و هشتگرد برخی از این مناطق هستند و همچنین درخواست افزایش سه شعبه را نیز در کلانشهر کرج داریم.

شعبه "نفت پارس" به گرمدره منتقل شد



مدیر شعب بانک سپه استان البرز به جابجایی یکی از شعب بانک سپه اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه گرمدره فاقد شعبه بانک بود، شعبه⁯ای را که در کارخانه نفت پارس داشیم به این منطقه انتقال دادیم.



این مسئول در پایان بیان کرد: برخی شعب بانک سپه در سطح استان هم نیاز به بازسازی دارند و تاکنون تعدادی از این شعب مانند شعب محمدشهر، حصارک، مهرشهر و رسالت بازسازی شده⁯اند.

