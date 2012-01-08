خرید 20گیگابایت پهنای باند اینترنت/ افزایش ظرفیت شبکه اینترنت

حسن شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت قراردادهای بین المللی زیرساخت ارتباطی کشور اظهار داشت: قراردادهای بین المللی براساس اساسنامه و طرح های حاکمیتی جزو وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت است که براین اساس می تواند پهنای باند اینترنت را با مجوزهای لازم از فروشندگان بین المللی دریافت کند.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا دو پهنای باند 10 گیگابایتی را در جریان مناقصات با فروشندگان بین المللی تامین و خریداری کرده است، گفـت: براساس این خرید بزودی ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به بیش از 2 برابر افزایش می یابد.

شاهی این افزایش ظرفیت شبکه را مربوط به خریدهای پهنای باند اینترنت از دو شرکت سوپرآنلاین ترکیه و روس تلکوم عنوان کرد و ادامه داد: این ظرفیت های جدید با انجام تست های مدنظر به زودی وارد شبکه ارتباطات زیرساخت می شود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت همچنین به اجرای پروژه ارتباطی چهارجانبه ایران و اروپا و اهداف مدنظر در تحقق آن به عنوان یکی دیگر از قراردادهای بین المللی ارتباطی تصریح کرد: این پروژه مفهوم و موضوعی کاملا متفاوت از دیگر برنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت دارد و تمامی مقولات فناوری اطلاعات ، دیتا و ترانزیت بین الملل را شامل شده و در راستای چشم انداز بیست ساله کشور قرار است ایران را به هاب منطقه تبدیل کند.

وی با بیان اینکه در این پروژه با شرکایی که این قرارداد را امضا کرده اند - عمان تل، روس تلکوم و C&W انگلستان - به این توافق رسیدیم که تعهداتی را در حوزه خود انجام دهیم، ادامه داد: هم اکنون کار اجرایی این پروژه آغاز و تاکنون 3 جلسه منسجم مدیریتی و فنی در لایه های مختلف در این بخش برگزار شده است.

شاهی با تاکید براینکه جلسات زمان بندی شده با تاریخ معین برگزار و برمبنای این جلسات پیشرفت کار پایش می شود که تاکنون نیز پیشرفت خوبی در این راستا محقق شده است، اضافه کرد: این پروژه جنبه های مختلفی دارد که هدف ایران در آن رسیدن به هاب منطقه، درآمدزایی و ارتقای سطح اعتبار بین المللی در منطقه و کشورهای جهانی است.

معاون بهره برداری شبکه ارتباطات زیرساخت، گفت: نگاه ایران به این پروژه صرفا نگاه اقتصادی نیست و این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر به جهت بالابردن اعتبار بین المللی ایران اجرایی می شود.

به گزارش مهر ، ظرفیت ترانزیت ارتباطات در این پروژه معادل 540 گیگابایت برثانیه است که این عدد برابر 3456 لینک STM1 است و تا 302 ترابایت برابر با 20480 لینک STM1 قابل افزایش خواهد بود.

در این پروژه توسعه ترانزیت ارتباطات از طریق مسیرعمان - ایران پس از گذر از آذریایجان و روسیه تا فرانکفورت ادامه پیدا خواهد کرد و به این ترتیب امکان ترانزیت ارتباطات از آسیا به اروپا و بالعکس فراهم می شود.