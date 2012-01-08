واگذاری بخش عمده ای از فعالیتهای فرهنگی به مدیران محله در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی در جلسه ستاد راهبردی شورایاریهای منطقه 16 به جایگاه برتر مدیریت محله و شورایاری این منطقه در میان مناطق 22 گانه اشاره کرد و گفت: کسب جایگاه برتر مدیریت محله و شورا یاریهای منطقه در بین مناطق 22 گانه تهران نشان از سخت کوشی و احساس مسئولیت همکاران و همراهان در منطقه است و اینک که فضای خوب و سالمی برای تحقق اهداف در منطقه ایجاد شده قطعا با تلاش ، همت و حمایت بیشتر توفیقات بیشتری را می توان نصیب منطقه و شهروندان فهیم آن نمود.

وی افزود: یکی از مقیاسهای توسعه یافتگی هر شهری اقدامات فرهنگی و اجتماعی آن شهر است و هرچقدر در این زمینه بیشتر کار کنیم می توانیم خودمان را به جوامع توسعه یافته نزدیک نماییم.

ایازی با اشاره به ارزشمند بودن کار مدیریت محله گفت: بزرگترین شبکه های اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران از طریق ایجاد سراهای محله و انتخاب مدیران محله و مشارکتهای اجتماعی مردمی شکل خواهد گرفت و شهرداری با ایجاد زیرساختهای فرهنگی در آینده بخش عمده ای فعالیتهای فرهنگی را به مدیران محله واگذار خواهد کرد.

فضل الله اندرزی، شهردار منطقه 16 در ابتدای این جلسه از معاون شهردار تهران به جهت نگاه ویژه ای که به پهنه جنوب تهران خصوصا منطقه 16 دارند، تقدیر کرد و افزود: همین همدلی ها و حمایتها در منطقه موجب شده که تعداد سراهای محلات در سطح منطقه در کمتر از 14 ماه به 9 سرای محله افزایش یابد.